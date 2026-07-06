Én nem is Zsolti bácsiztam! – megkezdődött Semjén Zsolt rágalmazási ügye a bíróságon + videó

Pár nappal utána Káncz Csaba, a Privátbankár azóta kirúgott újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt) és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak. Káncz a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók. A nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatták ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak, nincsenek bizonyítékaik. Az ügyészség Káncz Csaba ellen kétrendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.

A Tisza háziportálja is beszállt a rágalomhadjáratba

Ezt követően színre lépett a korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter is. Az ő egyik podcastjában megszóltatott egy Látó János nevű embert, aki egy zavaros, tíz évvel ezelőtti történetet adott elő egy politikusról, „Zsolti bácsiról”, aki állítólag Ózd környéki – nem létező – nevelőintézetben molesztált gyerekeket. Később a meseszerű történetet előadó Látóról gyorsan kiderült, hogy korábbi internetes megnyilvánulásai súrolják az épelméjűség határát.

A lejáratóhadjárat ezzel nem ért véget, ugyanis áprilisban a Szőlő utcai ügy egyik sértettje interjút adott a Tisza háziportáljának, a Kontrollnak. A fiatal is előhúzta a „Zsolti bácsis” kártyát azt állítva, hogy az a bizonyos politikus nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról. Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút Bangó, ám ott sem beszélt politikusról.