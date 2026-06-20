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Orbán Viktor: A Zsolti bácsi ügy gyalázatos provokáció

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„Gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé” – így jellemezte Orbán Viktor a Zsolti bácsi ügyet a Hír TV-nek. A volt miniszterelnök szerint az ügy kezdettől fogva politikai célokat szolgált, az utóbbi időben nyilvánosságra került információk alapján pedig már az is felmerült, hogy pénz is szerepet játszhatott a történet alakulásában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: azoknak, akiket az ügyben alaptalanul gyanúsítottak meg, bocsánatkérést és elégtételt kell kapniuk.

Kárpáti András
2026. 06. 20. 20:27
Forrás: Facebook
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