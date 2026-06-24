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„Tik-tak, telik az idő” – így fenyegette Füssy Angélát a tiszás politikus

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„Tik-tak, telik az idő” – így fenyegette Füssy Angélát a tiszás politikus

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Füssy Angéla újabb részleteket árult el lapunknak arról, miként próbálta nyomás alá helyezni az ongai Tisza-sziget vezetője, Molnár Zsolt. Az újságíró szerint a tiszás politikus bocsánatkérésre akarta kényszeríteni a Magyar Péter környezetét érintő kijelentései miatt, majd fenyegető üzenetekkel és lejárató kampánnyal próbálta visszavonulásra bírni. Füssy emiatt rendőrségi feljelentést tett, és állítása szerint olyan bizonyítékokat is átadott a hatóságoknak, amelyek a Zsolti bácsi-ügy több vitatott részletét is tisztázhatják.

Kárpáti András
2026. 06. 24. 18:35
Borítókép: Bangó Sándor (Forrás: Facebook/kontroll.hu)
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Már a rendőrségnél vannak a bizonyítékok, csütörtökön Füssy Angélát is kihallgathatják

A gyermekvédelmi alapítványt is működtető Füssy kitért arra is, hogy szerdán rövid telefonbeszélgetést folytatott Magyar Mártonnal, s a kormányfő öccse annyit jelzett felé: nem ő forszírozta a bocsánatkérést és semmi köze nem volt Molnár Zsolt nyomulásához. Sőt, a férfi állítólag őt magát is zaklatta régebben.

Füssy Angéla arra számít, hogy hamarosan nyomozás indul a feljelentése nyomán. Szavai szerint már ma be akarták hívni újabb kihallgatásra, ám nem volt alkalmas, mivel Kecskeméten forgatott. – Így holnap reggel kell bemennem a rendőrségre, szerintem ebből egyértelmű, hogy lesz nyomozás – közölte. Érdekesség, hogy a rendőrségen leadott bizonyítékok között az is szerepel, hogy Bangó Sándor pontosan mekkora összeget kapott a Kontroll-interjúért.

Az egykori javítóintézeti fogvatartott sorsa fölött egyébként Füssy alapítványa bábáskodik, s az újságíró kezdettől fogva igyekezett ráébreszteni a fiatalt, hogy azzal csak árt magának, ha exponálja magát Zsolti bácsi ügyben, mivel megszólalásával politikai pártérdekek tűzvonalába kerül. Szavai szerint a férfi jelenleg komoly pszichés gondokkal küzd, öngyilkossági gondolatai is voltak.
 

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