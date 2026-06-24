Lapunk számos egyéb ellentmondást is feltárt Bangó Sándor Zsolti bácsis történetében, kezdve azzal, hogy az ügyről egy szót sem ejtett, amikor tavaly novemberben – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban. Akkor sem beszélt Zsolti bácsiról, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen a biztonsági protokolleljárások miatt. Ifj. Lomnici Zoltán elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy Bangó alaptalanul vádaskodott, hamis tanúzásért felelhet, megbízóit pedig a vesztegetés bűncselekményéért kérhetik számon, s mindkét esetben akár több évnyi szabadságvesztés is kiszabható.
Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor
Újabb fordulatot vett az úgynevezett Zsolti bácsi ügy: a Bangó Sándort ismerő forrásaink szerint a történet középpontjában álló fiatalember súlyos lelkiállapotba került az elmúlt hetekben. Információink szerint a folyamatos kritikák, valamint a történetében feltárt ellentmondások miatt depresszióval küzd, öngyilkossági gondolatai vannak. Úgy tudjuk, hogy július 9-én igazságügyi elmeorvosi vizsgálaton vesz részt, miközben környezetében egyre többen úgy vélik: a korábban beígért leleplezés elmaradhat, és a férfi megpróbál kihátrálni az ügyből. Közben Pócs János fideszes honatya bejelentette: feljelentést tesz bűncselekményre való felbujtás miatt.
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