Kihátrálhat a Zsolti bácsi ügyből Bangó Sándor

Lapunk számos egyéb ellentmondást is feltárt Bangó Sándor Zsolti bácsis történetében, kezdve azzal, hogy az ügyről egy szót sem ejtett, amikor tavaly novemberben – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban. Akkor sem beszélt Zsolti bácsiról, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen a biztonsági protokolleljárások miatt. Ifj. Lomnici Zoltán elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy Bangó alaptalanul vádaskodott, hamis tanúzásért felelhet, megbízóit pedig a vesztegetés bűncselekményéért kérhetik számon, s mindkét esetben akár több évnyi szabadságvesztés is kiszabható.