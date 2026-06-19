Esik szét Bangó Zsolt sztorija, önmagát cáfolja a Zsolti bácsi-ügyben + videó

Legutóbb azonban önmagának is ellentmondva azzal próbált védekezni, hogy azért nem mehetett ki a Zsolti bácsi-ügyben besöpört összegekből, mert még jóval a botrány kipattanása előtt járt az egzotikus nyaralóhelyen.

Ezen a ponton azonban megfeneklik Bangó Sándor története. Ugyanis szavai szerint tavaly szeptemberében ment ki Dubajba, ahonnan október végén jött haza, s a közösségi oldalára feltöltött képek is erről tanúskodnak. A Zsolti bácsi-botrány pedig éppen az időben robbant.

A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter tavaly szeptember 19-én foglalkozott először az üggyel. Igaz, akkor nem Bangó volt a „tanú”, hanem egy személyazonosságát nem vállaló férfi, akiről később kiderült, hogy Látó Jánosnak hívják és korábban online prédikációkat tett közzé az interneten. Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Interjú Dobrevvel

Noha nem ismert, hogy a Tisza akkoriban felvette volna Bangó Sándorral a kapcsolatot, ám a DK láthatóan már igyekezett felhasználni őt a saját politikai céljaira. A DK körül forgolódó ügyvéd, Litresits András kíséretében kétszer is kihallgatták tavaly novemberben az ügyészségen. Bangó – mint sértett – a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban tett vallomást. Tavaly decemberben pedig Dobrev Klárának adott anonim interjút. Akkor a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő, piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait. Úgy tudjuk, ő Bangó Sándor volt.

Amiatt is fenntartással érdemes kezelni a Bangó Sándor által elmondottakat, mert a javítóintézet biztonsági protokollja alapján gyakorlatilag kizárható, hogy egy politikus szexuálisan zaklatta őt az intézményben.

Amikor lapunk korábban több intézetis forrást is megkérdezve körbejárta Bangó Sándor személyiségjegyeit és életkörülményeit, forrásaink beszámolója alapján az a kép rajzolódott ki, hogy

a férfi egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személy.

Legutóbb pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy életveszélyesen megfenyegetett egy nőt, aki az TikTok-oldalán kommentelt.