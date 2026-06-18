Kiszelly Zoltán hangsúlyozta: a következő hetek fejleményei döntő jelentőségűek lehetnek az ügy megítélése szempontjából, ugyanakkor az eset számos részlete továbbra sem tisztázott.
Kiszelly Zoltán: Visszanyalhat a fagyi a „Zsolti bácsi-ügyben”
A kegyelmi ügy politikai utóéletéről és a „Zsolti bácsi-ügy” legújabb fejleményeiről beszélt legfrissebb videójában Kiszelly Zoltán politológus az A jól értesült optimista nevű YouTube-csatornán. A szakértő szerint az elmúlt hónapok eseményei új kommunikációs összefüggésekre világíthatnak rá, ugyanakkor hangsúlyozta: az ügy minden érintettjét megilleti az ártatlanság vélelme, amíg bírósági döntés nem születik.
Borítókép: a Szőlő utcai javítóintézet (Fotó: Ladóczki Balázs)
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