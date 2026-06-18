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Kiszelly Zoltán: Visszanyalhat a fagyi a „Zsolti bácsi-ügyben”

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A kegyelmi ügy politikai utóéletéről és a „Zsolti bácsi-ügy” legújabb fejleményeiről beszélt legfrissebb videójában Kiszelly Zoltán politológus az A jól értesült optimista nevű YouTube-csatornán. A szakértő szerint az elmúlt hónapok eseményei új kommunikációs összefüggésekre világíthatnak rá, ugyanakkor hangsúlyozta: az ügy minden érintettjét megilleti az ártatlanság vélelme, amíg bírósági döntés nem születik.

Gábor Márton
2026. 06. 18. 17:52
Fotó: Ladóczki Balázs
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Kiszelly Zoltán hangsúlyozta: a következő hetek fejleményei döntő jelentőségűek lehetnek az ügy megítélése szempontjából, ugyanakkor az eset számos részlete továbbra sem tisztázott.

Borítókép: a Szőlő utcai javítóintézet (Fotó: Ladóczki Balázs)

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Pilhál Tamás
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Bomba a Magyar klánra

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A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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