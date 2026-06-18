Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Megszületett a „Pannon Fidel Castro” + videó
Jó lapjai vannak Magyar Péternek? De meddig? Többet beszél, mint valaha bármelyik hazai politikus, lényegében Fidel Castro babérjaira tör. Államosítják a Mandinert? Rákosi óta tett már valaki olyan bejelentést, hogy bűncselekményt fog elkövetni? Szőlő utca, hangfelvétel, botrány. Kinek mi az útja? Kit kellene sajnálni valójában? Mikor jönnek a migránsok? Alaposan szétszálazta ezeket a témákat is politikailag inkorrekt műsorunkban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró.
2026. 06. 18. 17:06
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