Fejbe lőnélek, aztán kiloccsanna az agyad – mondta egy kommentelőnek Sanyika + videó

Beszédes vallomás

Az is különös, hogy amikor az egykori javítóintézeti fogvatartott tavaly novemberben – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban, szó sem esett Zsolti bácsiról. Ráadásul a férfinak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen a biztonsági protokoll miatt.

A Zsolti bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő, már említett Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz.

Amiből semmi sem igaz

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolti bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs is gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten.

Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.