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Bangó Sándor a Zsolt bácsis Kontroll-interjú idején látványos költekezésbe kezdett

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Mára gyakorlatilag egyértelműen kiderült, hogy az úgynevezett Zsolt bácsi ügy valójában egy kreálmány, s a történet felépítésében a Tisza is fontos szerepet játszhatott. Bangó Sándor egy nyilvánosságra került hangfelvételen maga számolt be arról, hogy több millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy terhelő vallomást tegyen egy politikusra az ügyészségen. Magyar Márton ezt tagadta, ám tény, a volt javítóintézetis valahonnan pénzhez jutott, hiszen környezete szerint az interjú idején látványos költekezésbe kezdett.

Munkatársunktól
2026. 06. 17. 14:59
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Mindennek fényében különös, hogy Bangó Sándor miként jutott el addig, hogy végül megnevezze az állítólagos pedofil politikust. Az áprilisi Kontroll-interjúban ugyanis elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. 

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát. Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést.

Ezer sebből vérző történet

Bangó Sándornak az az állítása is több sebből vérzik, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen. Megtudtuk ugyanis, hogy az intézetbe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.

Baloldali lejáratókampány

A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő, már említett Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz.

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. 

Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

 

               
       
       
       

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