Demokratikus Koalíció (DK)kontrollmagyar mártonpócs jánosbangó sándorinterjú

Pócs János: Újabb bizonyítékok kerülhetnek nyilvánosságra a Szőlő utcai ügyben

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A Szőlő utcai ügy részleteiről tartott sajtótájékoztatót kedden Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus azt állította, hogy a Tisza Párthoz köthető szereplők tudatosan építettek fel egy olyan narratívát, amely megalapozatlan vádakra épült. A képviselő szerint az ügyben további hangfelvételek és dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyeket szükség esetén nyilvánosságra hoznak.

Gábor Márton
2026. 06. 17. 14:18
Fotó: Polyák Attila
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Pócs János egyúttal felszólította Magyar Pétert, Magyar Mártont, valamint a Kontroll munkatársait, hogy reagáljanak az ügyben felmerült állításokra, és – amennyiben azok igaznak bizonyulnak – kérjenek bocsánatot a nyilvánosság félrevezetéséért. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre reagálva Pócs János kitért arra is, hogy Bangó Sándor a közösségi médiában közzétett videójában vitatta a nyilvánosságra hozott hangfelvétel hitelességét.

A képviselő ezzel kapcsolatban azt mondta: állítása szerint a felvételt független szakértőkkel vizsgáltatták meg, akik arra a következtetésre jutottak, hogy azon valóban Bangó Sándor hallható.

Ha nem kapott pénzt, akkor miért nem mondja ki egyértelműen, hogy senkitől semmilyen összeget nem vett át? 

– fogalmazott. Pócs János a sajtótájékoztatón bírálta a baloldali sajtót is, amely szerinte nem foglalkozik kellő súllyal az üggyel.

Ha jobboldali politikusokkal szemben merülnek fel hasonló vádak, azok rendszerint címlapra kerülnek. Most is ugyanilyen következetességet várnánk el

– jelentette ki. A sajtótájékoztató végén a Magyar Nemzet kérdésére Pócs János arról beszélt: nem az ő feladata eldönteni, hogy a nyilvánosság előtt megszólaló nevelő állításai hitelesek-e.

Az igazság kiderítése az ügyészség és a bíróság feladata. Én egy hozzám eljuttatott információt ismertettem a nyilvánossággal 

– fogalmazott. A képviselő elmondása szerint az érintett nevelő kereste meg őt, és írásban kérte, hogy tájékoztassa a közvéleményt az általa ismert körülményekről. Pócs János szerint a nevelő korábban más médiumokat és politikusokat is megkeresett, de állítása szerint nem kapott érdemi választ.

Amint arról már korábban beszámoltunk, Kis Márió, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori nevelője Pócs János videójában megdöbbentő kijelentéseket tett a Zsolti bácsi üggyel kapcsolatban. 

Az egykori nevelő kiemelte, 

amikor megláttam a kontrollos interjút a Sanyikáról, akkor írtam a Kontrollnak egy levelet, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. Felhívott a Magyar Márton, aki közölte, Sanyikával már október óta tartja a kapcsolatot. A deal pedig az volt, hogyha a Sanyika kimondja, ki volt a Zsolti bácsi, akkor ügyvéd előtt kap négy millió forintot. 

A nevelő kiemelte, a szóban forgó interjú legelején hazugságon kapta Bangó Sándort, ugyanis azt állította, Juhász Péter Pál vette fel az intézetbe, a valóság azonban az, hogy ő maga intézte a befogadását. Kis Márió hozzátette, egy pontosan felépített kampányról van szó, ugyanis tavaly, október folyamán őt is keresték Dobrev Kláráék. Ezt követően az ügyet a nevelő abszurdnak nevezte, majd hozzátette, 

aki ismeri az intézetet, az tudja, hogy egy bejárat van, ott pedig öt őrön, és száz kamerán kell átjutni, mielőtt beléphetünk az épületbe. 

Az intézet egykori munkavállalója elárulta, magával Bangó Sándorral is beszélt, akinek elmondta, nem tartja fairnek, hogy alaptalanul megvádolnak politikusokat és egyszerű embereket. Kis Márió kijelentette, a Bangó Sándorral való telefonbeszélgetését rögzítette, ennek tartalmát pedig átadta az ügyészségnek és Pócs János országgyűlési képviselőnek. A szóban forgó felvételt pedig le is játszották az élő adásban. 

Az egykori nevelő kiemelte, 

a vak is látja, hogy ez egy, a Tisza Párthoz köthető stratégia.

Kis elmondta, bizonyítani tudja, hogy a Demokratikus Koalícióhoz kötődő budapesti önkormányzatok lakásokat adtak azért a fiataloknak, hogy tanúskodjanak az ügyben. 

Az ügyre még kedden reagált a kontroll.hu Facebook-oldalán Magyar Márton. Kiemelte, 

a ma este Pócs János YouTube-csatornáján közzétett „Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével” című videóval kapcsolatosan rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban "Zsolti bácsi" vezetéknevéről.

Magyar Péter testvérének nem tetszett a leleplező videó, amin a Szőlő utcai otthon egykori nevelője árulta el, hogy Bangó Sándor négymillió forintot kaphatott a hamis vallomásáért. – Ami tény, hogy Bangó Sándor jogi képviselője útján még az interjú elkészítése előtt írásban jelezte az ügyészség felé, hogy korábbi tanúvallomását ki kívánja egészíteni – idézte fel Magyar Márton. 

A kontroll.hu alapítója szerint szakértő sem szükséges annak megállapításához, hogy a Pócs János által közzétett videóban bejátszott hangfelvételen nem Bangó Sándor hangja hallható. 

Áprilisban egyébként még a kontroll.hu oldalán reklámozták azt a gyűjtést, amit Bangó Sándornak indítottak, 50 ezer eurót akartak összegyűjteni neki. Persze ezt az összeget nem az interjúért cserébe kapta, hanem Magyar Mártonék állítása szerint arra, hogy új életet tudjon kezdeni. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében 2024 decemberében indult büntetőeljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál egy társhatóság feljelentése alapján. Az eredetileg szűkebb körű nyomozás azonban néhány hónap alatt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb gyermekvédelmi botrányává nőtte ki magát.

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította: 

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.

A botrány gyorsan politikai dimenziót is nyert. Szeptemberben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nyílt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, választ követelve a javítóintézet körül felmerült súlyos vádakkal kapcsolatban.

Az ezt követő hónapokban egyre több bizonyíték és tanúvallomás került nyilvánosságra az intézményben történhetett visszaélésekről. Különösen nagy felháborodást váltottak ki azok a videófelvételek, amelyek az intézmény falain belül készültek, és amelyek a fiatalkorú lakók elleni fizikai agresszió jeleneteit is rögzítették.

December 8-án lemondott a javítóintézet ideiglenesen kinevezett igazgatója, Kovács-Buna Károly. Döntését „lejárató kampánnyal” indokolta, ám később őt is letartóztatták. 

A nyomozás során a hatóságok gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálják az ügyet.

Másnap, december 9-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: több helyszínen, jelentős erőkkel folytatnak nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A gyermekek védelmére tekintettel pszichológusokat és más szakembereket is bevontak az eljárásba.

A következő napon újabb négy embert vettek őrizetbe, közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.

Közben egykori intézeti dolgozók a Magyar Hangnak adott interjújukban részletesen beszéltek az általuk tapasztalt bántalmazásokról és visszaélésekről. Egy volt lakó vallomásában arról számolt be, hogy Kovács-Buna Károly korábban fizikailag bántalmazta őt, emellett olyan körülményeket is leírt, amelyek súlyosan veszélyeztethették a fiatalkorúak testi épségét és biztonságát.

A sajtóban olyan információk is megjelentek, amelyek szerint a gyanúsítottak egymásnak próbálnak alibit biztosítani, illetve összehangolhatják vallomásaikat.

A Központi Nyomozó Főügyészség január 9-én négy gyanúsított – köztük a volt megbízott igazgató – letartóztatását áprilisig meghosszabbította.

Újabb kérdéseket vetett fel az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2026 januárjában tett nyilatkozata is. A hatóság közölte: az a videófelvétel, amelyen az egyik nevelő súlyosan bántalmaz egy fiatalkorút, már a nyilvánosságra kerülése előtt a rendőrség birtokában volt. Külön nyomozás azonban nem indult az ügyben, mivel a cselekmény eljárásjogi értelemben elévült.

Borítókép: Pócs János sajtótájékoztatót tart (Fotó: Polyák Attila)

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