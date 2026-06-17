Pócs János: Újabb bizonyítékok kerülhetnek nyilvánosságra a Szőlő utcai ügyben

Pócs János egyúttal felszólította Magyar Pétert, Magyar Mártont, valamint a Kontroll munkatársait, hogy reagáljanak az ügyben felmerült állításokra, és – amennyiben azok igaznak bizonyulnak – kérjenek bocsánatot a nyilvánosság félrevezetéséért. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre reagálva Pócs János kitért arra is, hogy Bangó Sándor a közösségi médiában közzétett videójában vitatta a nyilvánosságra hozott hangfelvétel hitelességét.

A képviselő ezzel kapcsolatban azt mondta: állítása szerint a felvételt független szakértőkkel vizsgáltatták meg, akik arra a következtetésre jutottak, hogy azon valóban Bangó Sándor hallható.

Ha nem kapott pénzt, akkor miért nem mondja ki egyértelműen, hogy senkitől semmilyen összeget nem vett át?

– fogalmazott. Pócs János a sajtótájékoztatón bírálta a baloldali sajtót is, amely szerinte nem foglalkozik kellő súllyal az üggyel.

Ha jobboldali politikusokkal szemben merülnek fel hasonló vádak, azok rendszerint címlapra kerülnek. Most is ugyanilyen következetességet várnánk el

– jelentette ki. A sajtótájékoztató végén a Magyar Nemzet kérdésére Pócs János arról beszélt: nem az ő feladata eldönteni, hogy a nyilvánosság előtt megszólaló nevelő állításai hitelesek-e.

Az igazság kiderítése az ügyészség és a bíróság feladata. Én egy hozzám eljuttatott információt ismertettem a nyilvánossággal

– fogalmazott. A képviselő elmondása szerint az érintett nevelő kereste meg őt, és írásban kérte, hogy tájékoztassa a közvéleményt az általa ismert körülményekről. Pócs János szerint a nevelő korábban más médiumokat és politikusokat is megkeresett, de állítása szerint nem kapott érdemi választ.

Amint arról már korábban beszámoltunk, Kis Márió, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori nevelője Pócs János videójában megdöbbentő kijelentéseket tett a Zsolti bácsi üggyel kapcsolatban.

Az egykori nevelő kiemelte,

amikor megláttam a kontrollos interjút a Sanyikáról, akkor írtam a Kontrollnak egy levelet, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. Felhívott a Magyar Márton, aki közölte, Sanyikával már október óta tartja a kapcsolatot. A deal pedig az volt, hogyha a Sanyika kimondja, ki volt a Zsolti bácsi, akkor ügyvéd előtt kap négy millió forintot.

A nevelő kiemelte, a szóban forgó interjú legelején hazugságon kapta Bangó Sándort, ugyanis azt állította, Juhász Péter Pál vette fel az intézetbe, a valóság azonban az, hogy ő maga intézte a befogadását. Kis Márió hozzátette, egy pontosan felépített kampányról van szó, ugyanis tavaly, október folyamán őt is keresték Dobrev Kláráék. Ezt követően az ügyet a nevelő abszurdnak nevezte, majd hozzátette,

aki ismeri az intézetet, az tudja, hogy egy bejárat van, ott pedig öt őrön, és száz kamerán kell átjutni, mielőtt beléphetünk az épületbe.

Az intézet egykori munkavállalója elárulta, magával Bangó Sándorral is beszélt, akinek elmondta, nem tartja fairnek, hogy alaptalanul megvádolnak politikusokat és egyszerű embereket. Kis Márió kijelentette, a Bangó Sándorral való telefonbeszélgetését rögzítette, ennek tartalmát pedig átadta az ügyészségnek és Pócs János országgyűlési képviselőnek. A szóban forgó felvételt pedig le is játszották az élő adásban.