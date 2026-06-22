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Poszt-trauma

Ezt is lemásolta: Magyar Péter Tisztítótűz műveletét már láttuk a szomszédban

Eredeti ötletek híján a nagy tisztítótűzből a végén csak egy másodkézből vett füstfelhő marad.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
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Magyar PéterTisza PártTisza-kormány 2026. 06. 22. 17:20
Fotó: Havran Zoltán
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