bangó sándorózdtiszamagyar márton

Zsolt bácsi ügy: Külföldön prostituáltként is dolgozott Bangó Sándor, aki egy hangfelvétel szerint 4 millió forintért adott interjút a Tisza házimédiájának

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Korábban Dubajban prostituáltként dolgozott Bangó Sándor, aki egy nyilvánosságra került hangfelvételen maga számolt be arról, hogy több millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy terhelő nyilatkozatot tegyen egy politikusra. Magyar Márton ezt tagadta, ám tény, a volt javítóintézetis valahonnan pénzhez jutott, hiszen a tiszás háziportálnak adott interjújának idején látványos költekezésbe kezdett.

Munkatársunktól
2026. 06. 18. 7:29
Forrás: KlikkTV/YouTube
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Lejáratókampány

A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő, már említett Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz.

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. 

Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

 

 


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