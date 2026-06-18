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A Helyzet

Bomba a Magyar klánra

A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
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semjén zsoltjuhászmagyar mártonMagyar Péter 2026. 06. 18. 6:00
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A rendőrség mégsem Magyar Mártont, inkább Bede Zsoltot vegzálja. Tegnap nyolc rendőr rontott be a Vadhajtások véleményvezérének lakásába, és házkutatási parancs fölmutatása nélkül lefoglalták az ő és gyermeke (!) telefonját, laptopját. Jelentem: húsz év után visszatértünk Európába. 

 

               
       
       
       

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