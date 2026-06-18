Bomba a Magyar klánra

A rendőrség mégsem Magyar Mártont, inkább Bede Zsoltot vegzálja. Tegnap nyolc rendőr rontott be a Vadhajtások véleményvezérének lakásába, és házkutatási parancs fölmutatása nélkül lefoglalták az ő és gyermeke (!) telefonját, laptopját. Jelentem: húsz év után visszatértünk Európába.