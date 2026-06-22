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Argentína újra nyert, Lionel Messi megint történelmet írt

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Megint minden Lionel Messiről szólt - nem véletlenül. Argentína, a világbajnoki címvédő második mérkőzésén lépett pályra Dallasban. A meccs elején Lionel Messi mellédurrantott egy tizenegyest, majd a 39. percben újra történelmet írt: megszerezte a 17. világbajnoki gólját, a 95. percben a 18. is jött neki, ezzel most már ő vezeti ezt a rangsort. A címvédőnek ennyi is elég volt, az 2-0-s győzelem után Argentína két győzelemmel és hat ponttal vezeti a J-csoportot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 21:02
Lionel Messi újra történelmet írt a labdarúgó-vb-n Fotó: CHARLOTTE WILSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A 39. percben jött el Lionel Messi nagy pillanata

Az első hidratációs szünet után leült a meccs, bár az argentin csapat fölénye azért megmaradt. Messi a kihagyott tizenegyes után nagyon szeretett volna bizonyítani, de sorra hagyta ki a helyzeteit. A 32. percben két lehetősége is lett volna gólszerzésre, de mind a kettő kimaradt. Mindez a 39. percig tartott, amikor megtört a jég és Lionel Messi akcióból megszerezte az argentinok első, önmaga 17. vb-gólját. Maradjunk annyiban, hogy megérdemelte. Medina tette középre a labdát, Messi pedig átvétel nélkül jobbal erőből lőtt az osztrák kapuba. Ezzel a világbajnok megszerezte a vezetést.

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 22: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi (balra) gólöröme Dallasban - Fotó: CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az első félidőben több érdemleges dolog nem történt, a szünetben 1-0 volt az állás Argentína javára. Csendesebben indult el a második félidő, úgy is mondhatjuk, teljesen leült a meccs. Argentínának teljesen megfelelt az 1-0, Ausztria nem talált fogást az ellenfélen. 

Kimaradt Ausztria egyetlen helyzete

Az 55. percben majdnem kiegyenlített az osztrák csapat, amely szabadrúgást végezhetett el. Sabitzer, aki 100. válogatottságát ünnepelte, szépen csavarta el a labdát, ha nincs az argentin kapus, akkor ez gól. Ez volt Emiliano Martinez első védése - nem csak ezen a meccsen, hanem az egész világbajnokságon, tudniillik az első mérkőzésen, Algéria ellen nem volt neki egy sem. 

A folytatásban hosszú perceken át semmi érdemleges nem történt. A 75. percben kisebb kakaskodás alakult ki az oldalvonal mellett a két csapat között, de a közönség ez is élvezte. Előbb Laimer rúgott fel egy argentin játékost, majd nagy rössel jött Medina, aki fellökte Laimert. Az egyiptomi bíró ezt már nem tűrhette és sárga lapot mutatott fel mindkét játékosnak. Az utolsó húsz percben semmi sem történt, de a hosszabbításban, a 95. percben igen: Messi megint villant egyet és belőtte önmaga és csapata második gólját. 

Ezzel Messi már 5 gólnál jár a vb-n, hihetetlen ez az ember. 

Ausztriának összesen egy nagy lehetősége volt ezen a mérkőzésen, de azt Martinez kapus hatástalanította. Messi történelmet írt, két gólt lőtt, de nem játszott annyira kiemelkedően, mint Algéria ellen. A vb-címvédő két meccs után 6 ponttal áll, ezzel a legjobb 32 közé jutott, Ausztriának még küzdenie kell ezért.

Labdarúgó-világbajnokság, J-csoport, 2. forduló: Argentína–Ausztria 2-0 (1-0) 

 

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