Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Polyák Attila)
Továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek, 629 napja sért törvényt Karácsony Gergely
Továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek, noha a jogszabályok szerint a főváros vezetésének rendelkeznie kell ilyen tisztségviselővel. Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy olyan helyettest szeretne, akit a Tisza Párt is támogat, a felek között azonban mindeddig nem született megállapodás. A politikai patthelyzet miatt a főváros működésének törvényessége továbbra is viták kereszttüzében áll. 629 napja tar a törvénysértő állapot, a ciklusból már csak körülbelül 1200 nap van hátra.
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