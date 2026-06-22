Eszkalálódik a felháborodás: tüntetnek a kisebb benzinkutak tulajdonosai

Gépész László arról is beszélt, hogy a kormányváltás óta a hatósági ár kifejezést kell használni a korábban elterjedt védett ár kifejezés helyett, és büntetés is járhat azért, hogy ha a kommunikációban védett árként hivatkoznak rá. Megerősítette azokat a sajtóinformációkat, amelyek szerint egyes benzinkutaknál már ellenőrizte a hatóság a feliratokat, számon kérve, miért a védett ár megnevezés szerepel a kiíráson.