Összeomlott Keir Starmer kormányzása, lemondott a Munkáspárt vezetéséről + videó

A napokban már Donald Trump amerikai elnök is tudni vélte, hogy Keir Starmer lemond (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Bár a Starmer elleni elégedetlenség hónapok óta parázslott a brit politikai életben, a végső lökés a szakad szélén a Makerfield választókerületben megtartott időközi választás volt. Josh Simons munkáspárti képviselő lemondása után a párt lehetőséget biztosított Andy Burnhamnek a parlamentbe való visszatérésre.

Burnham elsöprő győzelmet aratott, maga mögé utasítva a jobboldali Reform UK jelöltjét. Richard Tice, a Reform UK politikusa elismerte, hogy a választók egy része taktikai okokból szavazott Burnhamre, mert benne látták a garanciát Starmer elmozdítására.

A brit miniszterelnök számára az utóbbi hetekben világossá vált, hogy elveszítette a párt feletti ellenőrzést, így nem maradt más választása, mint átadni a helyét.

Andy Burnham a legesélyesebb utód Keir Starmer székében (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Rárúgta az ajtót a brit miniszterelnökre a valóság

Keir Starmert 2024-ben azzal az ígérettel választották meg elsöprő többséggel, hogy elhozza a stabilitást a Konzervatív Párt belső válságai után. Starmer, mint volt államügyész, egy fegyelmezett, pragmatikus politikus imázsát építette fel. Miután átvette a Munkáspárt vezetését, sikeresen alakította át a pártot a mérsékelt politikai centrum irányába, megszabadítva azt a radikális baloldali irányvonalaktól. A kormányzás valósága azonban gyorsan felőrölte ezt a bizalmat. A választók hamar szembesültek azzal, hogy Starmer pragmatizmusa mögött politikai vizióhiány és állandó stratégiai irányváltások húzódnak meg.

Szinte az összes korábbi fontos ígéretét – a felsőoktatási tandíjak eltörlésétől kezdve a nagyszabású zöld beruházási programok finanszírozásáig – visszavonta vagy jelentősen módosította. A lakosság nem a stabilitást látta, hanem egy olyan vezetőt, aki képtelen strukturális megoldásokat adni a britek mindennapi megélhetési válságára.

Az elégedetlenséget tetézték a személyes politikai viták is: a nagyköveti kinevezések körüli konfliktusok és az elitista kormányzási stílus miatt Starmer személyes népszerűségi indexe rekordmélységbe zuhant.