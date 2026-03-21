Slot a legújabb sérült állapotáról beszélt, de megfeledkezett Kerkez Milosról

A Liverpool szombat délután 2-1-re kikapott a Brighton otthonában az angol labdarúgó Premier League 31. fordulójában, mindez aligha hiányzott Arne Slot együttesének a Bajnokok Ligája-indulásért folytatott harcban. A holland a lefújás után többek között beszélt a sűrű menetrendről és az első percekben megsérült Hugo Ekitikéről is. De mi a helyzet a Liverpool gólszerzőjével, Kerkez Milossal?

2026. 03. 21. 17:09
Arne Slot irányításával már tizedszer kapott ki a Liverpool a mostani idényben a Premier League-ben Fotó: AFP/Glyn Kirk
A Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában 4-0-ra megnyert visszavágón remekül játszott a Liverpool, ebből viszont semmi nem köszönt vissza három nappal később a Brighton ellen a Premier League-ben. Arne Slot együttese 2-1-re ki is kapott , Kerkez Milos szerezte a vendégek egyetlen gólját. A lefújás után a holland nem keresett kifogásokat csapata tizedik bajnoki veresége után, de szó volt Hugo Ekitikéről is, akit már a kilencedik percben le kellett cserélni combsérülés miatt.

Hugo Ekitiké már az első percekben megsérült a Liverpool Brighton elleni mérkőzésén
Hugo Ekitiké már az első percekben megsérült a Liverpool Brighton elleni mérkőzésén. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Liverpool: mi a helyzet a sérültekkel?

A francia sérülése kapcsán Slot igyekezett mindenkit megnyugtatni.

Hugo holnap is pályára léphetne, ha muszáj lenne. Csak egy izomgörcs volt, egy ütközés miatt kellett lecserélni. Nem segített ez a helyzetünkön

– utalt a vezetőedző arra, hogy a Galatasaray elleni BL-meccs után Mohamed Szalah és Alisson is kidőlt. A kapus kapcsán Slot már nem volt olyan pozitív, könnyen lehet, hogy a válogatottszünet után sem térhet vissza a pályára. Hozzájuk csatlakozott most Ekitiké, ami azért is volt nagy veszteség a Liverpoolnak, mert a másik csatár, Alexander Isak még decemberben sérült meg, a visszatérésére még heteket kell várni.

Slot ezután kitért arra, hogy kevesebb mint 72 óra telt el a törökök elleni találkozó óta, mindeközben a Brighton egész héten erre a meccsre készült. –
– Egyértelmű, hogy sok pontot veszítünk az európai kupamérkőzéseket követő hétvégén. Már sokszor próbáltam elmagyarázni, hogy miért van ez így, de ma a Brightonnak is el kell ismernünk az érdemeit. A második félidőben ők voltak egyértelműen a jobb csapat.

A holland mindeközben Kerkez Milosról nem beszélt, akit a 76. percben kellett lecserélni egy ütközés után. A gólszerző kicsit húzta a lábát, de úgy tűnik, nincs szó súlyos sérülésről.

Továbbra is rezeg a léc, lesz Bajnokok Ligája-indulás?

Nem kerülhette ki Arne Slot azt a kérdést sem, hogy már csak hét mérkőzés van hátra a bajnokságból, és a Liverpool továbbra is ádáz harcot folytat a Bl-indulásért. Az újabb vereség után a harmadik hely már hat pontra van, de ami aggasztóbb, hogy ha a hatodik Chelsea szombat este nyer az Everton vendégeként, akkor megelőzi a Liverpoolt. – Azt gondoltam korábban, hogy az utolsó nyolc meccsen nem fog 24 pont ahhoz kelleni, hogy BL-t érő helyen végezzünk. Remélem igazam is lesz, mert annyi pontot már biztos nem gyűjtünk…

A szünet után hiába próbálkoztunk elöl, a harmadik gólhoz ők álltak közelebb, mint mi a másodikhoz. Ez egy ilyen hét után egész egyszerűen nem elég

– folytatta Slot, aki rámutatott, hogy mi is a Liverpool legnagyobb gondja ebben az idényben. – A sérültek miatt a játékosaink folyamatosan olyan pozícióban játszanak, ahol korábban nem, a jobbhátvéd-poszt neuralgikus pont az egész idény alatt. Most Isak, Szalah és Ekitiké hiánya miatt kellett ezt csinálnunk. Ez az egyik oka annak, hogy küszködünk. A helyzetünk azonban továbbra sem reménytelen, ott vagyunk az FA-kupa- és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, és harcolunk a bajnokságban is.

Most a Liverpool számára is kis pihenő jön a márciusi válogatottszünet miatt, amit Slot aligha bán. A holland reméli, hogy a játékosai némi pihenőt kapnak válogatottjuknál, hogy utána kipihenten vágjanak neki a hajrának. A Liverpool legközelebb április negyedikén a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében.

A mérkőzés összefoglalója, benne Kerkez Milos góljával:

