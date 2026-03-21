Slot a legújabb sérült állapotáról beszélt, de megfeledkezett Kerkez Milosról

A Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában 4-0-ra megnyert visszavágón remekül játszott a Liverpool, ebből viszont semmi nem köszönt vissza három nappal később a Brighton ellen a Premier League-ben. Arne Slot együttese 2-1-re ki is kapott , Kerkez Milos szerezte a vendégek egyetlen gólját. A lefújás után a holland nem keresett kifogásokat csapata tizedik bajnoki veresége után, de szó volt Hugo Ekitikéről is, akit már a kilencedik percben le kellett cserélni combsérülés miatt.

Hugo Ekitiké már az első percekben megsérült a Liverpool Brighton elleni mérkőzésén. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Liverpool: mi a helyzet a sérültekkel?

A francia sérülése kapcsán Slot igyekezett mindenkit megnyugtatni.

Hugo holnap is pályára léphetne, ha muszáj lenne. Csak egy izomgörcs volt, egy ütközés miatt kellett lecserélni. Nem segített ez a helyzetünkön

– utalt a vezetőedző arra, hogy a Galatasaray elleni BL-meccs után Mohamed Szalah és Alisson is kidőlt. A kapus kapcsán Slot már nem volt olyan pozitív, könnyen lehet, hogy a válogatottszünet után sem térhet vissza a pályára. Hozzájuk csatlakozott most Ekitiké, ami azért is volt nagy veszteség a Liverpoolnak, mert a másik csatár, Alexander Isak még decemberben sérült meg, a visszatérésére még heteket kell várni.

Slot ezután kitért arra, hogy kevesebb mint 72 óra telt el a törökök elleni találkozó óta, mindeközben a Brighton egész héten erre a meccsre készült. –

– Egyértelmű, hogy sok pontot veszítünk az európai kupamérkőzéseket követő hétvégén. Már sokszor próbáltam elmagyarázni, hogy miért van ez így, de ma a Brightonnak is el kell ismernünk az érdemeit. A második félidőben ők voltak egyértelműen a jobb csapat.