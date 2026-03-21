A szemfüles Kerkez Milos lecsapott, a Liverpool az ő góljával egyenlített + videó

Vajon képes a Liverpool hasonló intenzitással játszani az elmúlt négy meccséből hármat is megnyerő Brghton ellen a bajnokságban, mint szerdán a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen ? Ez volt az egyik legfontosabb kérdés a szombati Premier League-mérkőzés előtt, ahol a Vörösök Dél-Angliába látogattak a BL-továbbjutás után. Szoboszlai Dominik számára is kellemes ellenfél a Brighton, hiszen a két csapat legutóbbi, februári FA-kupa-mérkőzésén betalált, csapata pedig gálázott, 3-0-val továbbjutott. Most viszont Arne Slotnak a Galata elleni kezdőcsapathoz képest kényszerből kettőt is változtatnia kellett, ugyanis Mohamed Szalah és a kapus Alisson is sérülés miatt kidőlt.

Ez nem tartott sokáig: a Liverpool már az első félidőben hátrányba került a Brighton otthonában

Később kezdődött a Liverpool Premier League mérkőzése

A holland a kapuba nem meglepő módon a grúz Giorgi Mamardasvilit jelölte, míg az egyiptomi helyett Cody Gakpo volt az első perctől a pályán. A túloldalt a Sirályoknál a kezdőben volt többek között a liverpooli legenda, a 40 éves James Milner, aki ma már csúcstartó a Premier League-ben 663 pályára lépésével.

A Liverpool kezdőcsapata: Mamardasvili–Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez–Gravenberch, Mac Allister–Szoboszlai, Wirtz–Ekitiké, Gakpo

A mérkőzés csak 15 perc késéssel kezdődött 13.45-kor, miután Brighton városában közlekedési okok miatt a szurkolók később érkeztek a stadionhoz.

Brighton–Liverpool: sérülés az első percekben

Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a Liverpoolnak. A negyedik percben már a földön feküdt és a combját fájlalta Hugo Ekitiké. A francia csatár sántítva, csak orvosi segítséggel tudta elhagyni a pályát. Ekikté visszatért a pályára, de gyorsan cserét kért.

Mindez azért is hatalmas pech a Poolnak, mert a másik támadója, Alexander Isak visszatérésére még heteket kell várni, így a középpályás Curtis Jones váltotta őt a kilencedik percben.

Hugo Ekitiké, a Liverpool csatára már az első percekben megsérült a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen

Hátrányba került a Liverpool, majd lecsapott Kerkez Milos

S ha ez nem lenne elég, a 14. percben a török Kadioglu beadását Diego Gómez fejelte vissza Danny Welbecknek, a 35 éves angol pedig nagyon könnyedén megverte Ibrahima Konatét és Mamardasvili sem volt magabiztos, 1-0. A Liverpool ezután támadott, Szoboszlai beadása után Alexis Mac Allister fejese már kis híján a kapuban kötött ki. Majd a 24. percben szabadrúgást kaptak a vendégek úgy 23 méterről, a labda mögé természetesen a magyar középpályás állt, ezúttal azonban nem találta el a kaput.

Aztán a 30. percben kiegyenlített a Liverpool, ráadásul Kerkez Milos volt eredményes! A felívelt labdát Lewis Dunk akarta hátracsúsztatni, de a labda rövid volt, a magyar balhátvéd pedig szemfülesen lecsapott, és egy finom mozdulattal a kapuba emelt, 1-1.

A magyar balhátvédnek ez volt a második gólja a Vörösök színeiben, legutóbb még október végén a Brentford otthonában szerzett gólt. Az első félidőben újabb gól már nem született, ugyanakkor a Brighton három sárga lapot is begyűjtött kemény belépők miatt.

