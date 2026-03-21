Arne Slot meglepő diagnózisa: Isak a PSG ellen már visszatérhet

Nem tévedünk túl sokat, ha azt mondjuk, hogy sok Liverpool-szurkoló gondolja azt, kidobott pénz volt az a 125 millió font, amiért a Newcastle tavalyi legjobbja áttette a székhelyét nyáron az Anfieldre. Ugyanis Alexander Isak momentumaiban sem emlékeztetett korábbi önmagára, ráadásul 2025 decemberében, a Tottenham elleni mérkőzésen súlyos szárkapocscsonttörést szenvedett. A csatárt műteni kellett, és a december végi operáció jól sikerült.
Alexander Isak visszatérését áprilisra teszi Arne Slot
A svéd válogatott támadó rehabilitációja az AXA Training Centre-ben zajlott. Isak február közepén kezdte el a könnyített edzéseket, március közepére pedig már a csapattal való teljes értékű edzésmunkához is közel került, azaz a legoptimálisabb vélemények szerint a csatár rövidesen visszatérhet.
Alexander Isak statisztikája
2024/25 (Newcastle)
- Premier League: 34 meccs, 23 gól, 6 gólpassz
- FA Kupa: 2 meccs, 1 gól
- Ligakupa: 6 meccs, 3 gól
- Összesen: 42 meccs, 27 gól, 6 gólpassz
2025/26 (Liverpool)
- Premier League: 10 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 5 meccs
- Ligakupa: 1 meccs, 1 gól
- Összesen: 16 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
A Liverpool Echo megírta, hogy Arne Slot tájékoztatása szerint Isak már megkezdte az edzéseket, igaz, egyelőre nem a csapattal együtt tréningezik. Noha rövidesen erre is sor kerül, a holland szakember úgy véli, a csatár visszatérésére még kell pár hetet várni.
– Azt remélem, hogy Isak már az áprilisi, PSG elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőjében térhet vissza. Nem lehetünk türelmetlenek vele, ki kell várnunk, amikor maximálisan kész arra, hogy ismét a csapattal eddzen. Nem kizárt, hogy rövidesen beszáll majd az egymás közötti játékba – árulta el Arne Slot.
A Liverpool szombaton, a Brighton otthonában játszik kora délután (13.30), és az előzetes információk szerint mind Szoboszlai Dominik, mind pedig Kerkez Milos is ott lesz a kezdőben.
Premier League, 31. forduló:
péntek:
szombat:
- Brighton-Liverpool 13.30
- Fulham–Burnley 16.00
- Everton–Chelsea 18.30
- Leeds United–Brentford 21.00
vasárnap:
- Newcastle United–Sunderland 13.00
- Aston Villa–West Ham United 15.15
- Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 15.15
- Ligakupa-döntő: Arsenal–Manchester City 17.30
A bajnoki tabellát itt nézheti meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!