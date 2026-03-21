Rendkívüli

Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Arne Slot meglepő diagnózisa: Isak a PSG ellen már visszatérhet

Amikor a Liverpool nyáron rekordösszegért megvásárolt csatára 2025 decemberében, a Tottenham elleni mérkőzésen súlyos szárkapocscsonttörést szenvedett a bal lábában, a Vörösök szurkolói nem sok reményt fűztek ahhoz, hogy a svéd válogatott akár még ebben a szezonban visszatérhet a pályára. Nos, Arne Slot, a Liverpool menedzsere most jó hírrel szolgált, véleménye szerint az edzéseket már elkezdő Alexander Isak akár már a PSG ellen vívandó BL-negyeddöntőben már ott lehet a csapatban.

Molnár László
2026. 03. 21. 10:39
Alexander Isak hosszú hónapokat hagyott ki, egyre közelebb a visszatérése
Alexander Isak hosszú hónapokat hagyott ki, egyre közelebb a visszatérése Fotó: AFP/Justin Tallis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tévedünk túl sokat, ha azt mondjuk, hogy sok Liverpool-szurkoló gondolja azt, kidobott pénz volt az a 125 millió font, amiért a Newcastle tavalyi legjobbja áttette a székhelyét nyáron az Anfieldre. Ugyanis Alexander Isak momentumaiban sem emlékeztetett korábbi önmagára, ráadásul 2025 decemberében, a Tottenham elleni mérkőzésen súlyos szárkapocscsonttörést szenvedett. A csatárt műteni kellett, és a december végi operáció jól sikerült.

Arne Slot szerint Alexander Isak a PSG elleni BL-negyeddöntőben térhet vissza a Liverpool csapatába
Arne Slot szerint Alexander Isak a PSG elleni  BL-negyeddöntőben térhet vissza a Liverpool csapatába. Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug

Alexander Isak visszatérését áprilisra teszi Arne Slot

A svéd válogatott támadó rehabilitációja az AXA Training Centre-ben zajlott. Isak február közepén kezdte el a könnyített edzéseket, március közepére pedig már a csapattal való teljes értékű edzésmunkához is közel került, azaz a legoptimálisabb vélemények szerint a csatár rövidesen visszatérhet.

Alexander Isak statisztikája

2024/25 (Newcastle)

  • Premier League: 34 meccs, 23 gól, 6 gólpassz
  • FA Kupa: 2 meccs, 1 gól
  • Ligakupa: 6 meccs, 3 gól
  • Összesen: 42 meccs, 27 gól, 6 gólpassz

2025/26 (Liverpool)

  • Premier League: 10 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs
  • Ligakupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 16 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

A Liverpool Echo megírta, hogy Arne Slot tájékoztatása szerint Isak már megkezdte az edzéseket, igaz, egyelőre nem a csapattal együtt tréningezik. Noha rövidesen erre is sor kerül, a holland szakember úgy véli, a csatár visszatérésére még kell pár hetet várni.

– Azt remélem, hogy Isak már az áprilisi, PSG elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőjében térhet vissza. Nem lehetünk türelmetlenek vele, ki kell várnunk, amikor maximálisan kész arra, hogy ismét a csapattal eddzen. Nem kizárt, hogy rövidesen beszáll majd az egymás közötti játékba – árulta el Arne Slot.

A Liverpool szombaton, a Brighton otthonában játszik kora délután (13.30), és az előzetes információk szerint mind Szoboszlai Dominik, mind pedig Kerkez Milos is ott lesz a kezdőben.

Premier League, 31. forduló:

péntek:

szombat:

  • Brighton-Liverpool 13.30
  • Fulham–Burnley 16.00
  • Everton–Chelsea 18.30
  • Leeds United–Brentford 21.00

vasárnap:

  • Newcastle United–Sunderland 13.00
  • Aston Villa–West Ham United 15.15
  • Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 15.15
  • Ligakupa-döntő: Arsenal–Manchester City 17.30

A bajnoki tabellát itt nézheti meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Megyeri Dávid avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.