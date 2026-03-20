Csillaghullás Liverpoolban: Szoboszlai lett az új király, Szalah trónja odalett

A Sky Sports megszavaztatta az újságíróit, a feladat a Premier League jelenlegi legjobb játékosainak kiválasztása volt. A PL-éllovas Arsenal ezen a listán is előretört, a címvédő Liverpool futballistái viszont eltűntek a top 25-ből. Két kivétellel, az egyikük Szoboszlai Dominik. A másik pedig Hugo Ekitiké.

2026. 03. 20. 18:20
Szoboszlai Dominik kiemelkedik a Liverpoolból az idényben Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
Az a szakértők számára sem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik kiemelkedik a Liverpoolból az idényben, a napokban két klublegenda, Steven Gerrard és Jamie Carragher is megállapította, hogy a magyar középpályás a Vörösök legjobb formában lévő játékosa. Eközben viszont a csapat egésze visszaesett, és a tavalyi bajnoki cím után idén a BL-indulást biztosító helyek elérése is sikernek számít majd, ha egyáltalán összejön. Így nem csoda, hogy Szoboszlai kivételével a Liverpool sztárjai kikerültek a Premier League legjobbjait összesítő listákról.

Bruno Fernandes a PL legjobbja a Sky Sports szerint, de Szoboszlai is előkelő helyen szerepel (Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Szoboszlai és Ekitiké a legjobb 25-ben

Az angol Sky Sports az újságíróit kérdezte meg az idény legjobbjairól, negyven névből kellett kiválasztaniuk a top 25-öt. Míg 2025 augusztusában hat liverpooli szerepelt közöttük, a mostani listán már csak ketten találhatóak. Szoboszlai a legelőkelőbb helyet megszerző újonc a névsorban, az ötödik pozícióban nyitott.

„A Liverpool kiemelkedő játékosa egy nehéz idényben, Szoboszlai Dominik az ötödik helyen végzett. Elképesztő szabadrúgásgóljai beragyogták a Premier League-et, és ez csak egy része mindannak a nagyszerű teljesítménynek és sokoldalúságnak, amellyel segíti Arne Slot csapatát” – jellemezték a magyar középpályást.

Hugo Ekitiké a másik liverpooli a listán, neki a 16. hely jutott, miután a Bundesligából érkezve gyorsan felvette az angol bajnokság tempóját. 

Eltűnő liverpooliak

Míg Szoboszlai „a semmiből” csöppent előre, Mohamed Szalah esetében megmutatkozott a magasról lehet nagyot esni elve: az egyiptomiak büszkesége augusztusban még a trónon ült, most viszont nincs a legjobb 25-ben. A Vörösök közül többen erre a sorsra jutottak,

után „tűnt el".

A korábbi élmenők közül Cole Palmer (Chelsea), Rodri, Phil Foden (mindkettő Manchester City) és Martin Ödegaard (Arsenal) lekerült a listáról, amelyen most az Ágyúsok dominálnak, a Premier League-et vezető csapat játékosai közül heten szerepelnek itt. A legjobb azonban nem közülük került ki, hanem a Manchester Unitedtből: a Vörös Ördögöket a dobogóra repítő Bruno Fernandes foglalta el Szalah trónját.

A Premier League legjobbjai a Sky Sports szerint – top 10

  1. Bruno Fernandes (portugál, Manchester United)
  2. Declan Rice (angol, Arsenal)
  3. Gabriel Magalhaes (brazil, Arsenal)
  4. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
  5. Szoboszlai Dominik (magyar, Liverpool)
  6. Antoine Semenyo (ghánai, Bournemouth/Manchester City)
  7. William Saliba (francia, Arsenal)
  8. David Raya (spanyol, Arsenal)
  9. Joao Pedro (brazil, Chelsea)
  10. Morgan Rogers (angol, Aston Villa)

 

