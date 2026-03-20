Csillaghullás Liverpoolban: Szoboszlai lett az új király, Szalah trónja odalett

Az a szakértők számára sem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik kiemelkedik a Liverpoolból az idényben, a napokban két klublegenda, Steven Gerrard és Jamie Carragher is megállapította, hogy a magyar középpályás a Vörösök legjobb formában lévő játékosa. Eközben viszont a csapat egésze visszaesett, és a tavalyi bajnoki cím után idén a BL-indulást biztosító helyek elérése is sikernek számít majd, ha egyáltalán összejön. Így nem csoda, hogy Szoboszlai kivételével a Liverpool sztárjai kikerültek a Premier League legjobbjait összesítő listákról.

Bruno Fernandes a PL legjobbja a Sky Sports szerint, de Szoboszlai is előkelő helyen szerepel (Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Szoboszlai és Ekitiké a legjobb 25-ben

Az angol Sky Sports az újságíróit kérdezte meg az idény legjobbjairól, negyven névből kellett kiválasztaniuk a top 25-öt. Míg 2025 augusztusában hat liverpooli szerepelt közöttük, a mostani listán már csak ketten találhatóak. Szoboszlai a legelőkelőbb helyet megszerző újonc a névsorban, az ötödik pozícióban nyitott.

„A Liverpool kiemelkedő játékosa egy nehéz idényben, Szoboszlai Dominik az ötödik helyen végzett. Elképesztő szabadrúgásgóljai beragyogták a Premier League-et, és ez csak egy része mindannak a nagyszerű teljesítménynek és sokoldalúságnak, amellyel segíti Arne Slot csapatát” – jellemezték a magyar középpályást.

Hugo Ekitiké a másik liverpooli a listán, neki a 16. hely jutott, miután a Bundesligából érkezve gyorsan felvette az angol bajnokság tempóját.

Eltűnő liverpooliak

Míg Szoboszlai „a semmiből” csöppent előre, Mohamed Szalah esetében megmutatkozott a magasról lehet nagyot esni elve: az egyiptomiak büszkesége augusztusban még a trónon ült, most viszont nincs a legjobb 25-ben. A Vörösök közül többen erre a sorsra jutottak,

Alexander Isak az 5.,

Virgil van Dijk a 6.,

Alisson a 12., Florian Wirtz a 13., Alexis Mac Allister a 14., Ryan Gravenberch pedig a 17. pozíciója



után „tűnt el”.

A korábbi élmenők közül Cole Palmer (Chelsea), Rodri, Phil Foden (mindkettő Manchester City) és Martin Ödegaard (Arsenal) lekerült a listáról, amelyen most az Ágyúsok dominálnak, a Premier League-et vezető csapat játékosai közül heten szerepelnek itt. A legjobb azonban nem közülük került ki, hanem a Manchester Unitedtből: a Vörös Ördögöket a dobogóra repítő Bruno Fernandes foglalta el Szalah trónját.