Tóth Balázs bravúros teljesítménye Angliában, Marco Rossi is örülhet ennek

Amikor március elején Tóth Balázs nyilatkozott lapunknak, természetesen szóba kerültek a bennmaradási esélyek is, miután csapata, a Blackburn továbbra is ádáz harcot folytat érte az angol másodosztályban. Nos, a válogatottszünet előtti két mérkőzésen aztán megindult felfelé az egykori Premier League-bajnok.

Tóth Balázs a Blackburn kapusaként fontos pontnak örülhetett a magyar válogatott mérkőzései előtt. Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/David Watts

Egy hete a negyedik Milwall otthonában fordított a korábbi Premier League-győztes klub, a dán Mathias Jörgensen duplázott az utolsó percekben. Igaz, ekkor már emberelőnyben volt a Blackburn. Tóth Balázs ezen a meccsen két fontos védést mutatott be, az egyik be is járta a közösségi médiát, akkora bravúrt mutatott be a 28 éves kapus.

Újabb fontos pontot szerzett a Blackburn, Tóth Balázs is kivette a részét

Aztán szombaton a Championship 39. fordulójában a Blackburn stadionjába a második Middlesbrough látogatott. Könnyű meccsnek ez sem ígérkezett, és a vendégek dominálták is a mérkőzést: 71 százalékban birtokolták a labdát, 12 lövésük volt, háromszor a kaput is eltalálták – de gólt nem szereztek. A 0-0-s eredménynek a Blackburnnél örülhettek, ezzel a bennmaradási csatában újabb fontos pontot szerzett.

A lefújás után a két védést bemutató Tóth Balázst is éltette a helyi lap, a Lanchashire Telegraph. „Az első félidőben két nagyszerű védést mutatott be, miközben a Middlesbrough folyton támadott. Az elsőnél Ayling lövését tolta ki a röviden, a másik még nagyobb védés volt, amikor Strelec lövésére ért oda” – olvasható a cikkben.

Tóth Balázs 8-as értékelést kapott, ennél jobbat egyik társa sem kapott, csak Sean Mcloughin hátvéd kapott még ilyen magas osztályzatot.

A magyar kapus tehát remek formában van, ennek pedig Marco Rossi is örülhet a márciusi két válogatottmérkőzés kapcsán. Nem lenne meglepő, ha a szlovénok és a görögök ellen is Tóth Balázs kezdene a kapuban.

A Blackburn ünneplése a pontszerzés után:

Callum Styles is örülhetett

Az angol másodosztály másik magyar válogatott játékosaként Callum Styles is pályára lépett szombaton. A West Brom futballistája sárga lapot kapott és végigjátszotta a mérkőzést, amelyen gólpasszal segítette csapatát 1-0-s győzelemhez a Bristol City otthonában. A WBA és a Blackburn azonos pontszámmal áll a tabella 19. és 20. helyén.