Kamerák rögzítették az eltűnt fiatal utolsó ismert útját

Továbbra is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiatalembert, aki január közepén tűnt el Budapesten egy szórakozást követően. A család szerint az eltűnés körülményei rendkívül aggasztóak, több jel is arra utal, hogy Egressy Mátyás nem önszántából került nehéz helyzetbe – írta az Origo.

Egressy Mátyás hollétéről egyelőre nincs információ

Információk szerint a fiú január 16-án barátaival szórakozott a főváros V. kerületében.

Az éjszaka folyamán azonban váratlanul elvált tőlük, majd ezt követően már nem adott életjelet magáról.

Hozzátartozói hangsúlyozzák, hogy a fiatal rendezett életet él, sportol, tanulmányai jól haladnak, és semmi nem utalt arra, hogy el akar tűnni.

Biztonsági kamerák segítik a nyomozást

A nyomozás során előkerült kamerafelvételek szerint hajnalban még látták a fiút a Március 15. téren, ahol felszállt egy éjszakai buszra. Információk alapján a járművön elaludt, majd a végállomások között utazott, végül a buszvezető szállította meg. Ekkor már zavart állapotban volt, nem tudta megmondani a nevét, és segítséget kért a közelében lévőktől.

Szemtanúk elmondása szerint azt ismételgette, hogy haza szeretne jutni a XI. kerületbe, miközben láthatóan félénk és kiszolgáltatott volt. Ezután azonban ismét eltűnt, további nyom nincs.

Eltűntek Egressy Mátyás személyes tárgyai

A család szerint a fiatalnál korábban ott volt a telefonja, pénztárcája, iratai és lakáskulcsa is, ezek azonban nem kerültek elő. Ruházata saras volt, ami arra utalhat, hogy elesett vagy bántalmazás érhette. Egy személyes tárgyát később Kelenföld térségében találták meg, olyan helyen, ahol a fiúnak a család szerint nem lett volna oka megfordulni.

A hozzátartozók attól tartanak, hogy a fiatal valamilyen támadás áldozatává válhatott. A rendőrség az ügyet eltűnésként kezeli, a körülmények tisztázása folyamatban van.

A család és a hatóságok egyaránt kérik, hogy aki a fiatal hollétéről, mozgásáról vagy bármilyen gyanús körülményről tud, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. Minden apró információ hozzájárulhat ahhoz, hogy az eltűnt fiatalt mielőbb megtalálják. A keresés továbbra is zajlik, az ügyet kiemelten kezelik.