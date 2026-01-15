Nagyon keres a Siófoki Rendőrkapitányság egy andocsi lakost, akit utoljára tavaly december 9-én láttak. A 14 éves lány ezt követően ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott életjelet magáról. A felkutatásával kapcsolatban tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre, ezért a lakosság segítségét kérik.
Több mint egy hónapja eltűnt egy 14 éves somogyi lány, azóta semmit nem tudni róla + fotó
A rendőrség segítséget kér.
Tóth Virág Kíra normál testalkatú, barna hajú, barna szemű.
Arra kérnek, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Siófoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 82/ 502-700 (2754-es mellék) telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06 80/ 555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
