Több mint egy hónapja eltűnt egy 14 éves somogyi lány, azóta semmit nem tudni róla + fotó

Nagyon keres a Siófoki Rendőrkapitányság egy andocsi lakost, akit utoljára tavaly december 9-én láttak. A 14 éves lány ezt követően ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott életjelet magáról. A felkutatásával kapcsolatban tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre, ezért a lakosság segítségét kérik.