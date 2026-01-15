A villogó autók elzárják a Köztársaság utca felől a posta melletti Kígyó utcát Kiskunhalason – írja a Baon a helyszíni tudósításában, amelyben megjegyzik: információik szerint egy gyanús küldemény miatt vonultak ki a helyszínre a hatóságok.
Gyanús csomag miatt vonultak ki a rendőrök, a mentők és a katasztrófavédelem a postához
Ügyet intézni így is tud, aki akar.
A hivatal azonban továbbra is üzemel, tehát, aki ügyet akar intézni, megteheti. Úgy tudni, a gyanús csomagot az emeleti irodahelyiségek egyikében vizsgálják. A Baon cikkében galériát és videót is talál.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: Brüsszel követelései túlmutatnak a pártpolitikán + videó
Nemzeti petíció indul az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelések ellen.
A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába
Mindenkinek jut elég tűzifa – hangzott el a Kormányinfón.
Kéri László elismerte: a Tisza mindent megtenne, amit Brüsszel kér + videó
Újabb részleteket árult el a tiszás szociológus.
Brüsszel minden követelése szerepel a Tisza baloldali megszorító csomagjában
Magyar Péter lelkesen asszisztál Brüsszel minden tervéhez.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: Brüsszel követelései túlmutatnak a pártpolitikán + videó
Nemzeti petíció indul az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelések ellen.
A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába
Mindenkinek jut elég tűzifa – hangzott el a Kormányinfón.
Kéri László elismerte: a Tisza mindent megtenne, amit Brüsszel kér + videó
Újabb részleteket árult el a tiszás szociológus.
Brüsszel minden követelése szerepel a Tisza baloldali megszorító csomagjában
Magyar Péter lelkesen asszisztál Brüsszel minden tervéhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!