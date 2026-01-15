Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

Elütöttek egy alsós gyermeket az iskola előtti zebrán Gyömrőn

Kórházba került.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 15. 12:09
Elgázoltak egy gyermeket Gyömrőn, a Nefelejcs utcában, az Erzsébet Iskolánál lévő zebrán szerda délután – adta hírül a közösségi oldalán Gyömrő Város Önkormányzata. 

Részletezik, a gépjármű vezetője feltehetően túl gyorsan hajtott, és nem tudott időben fékezni, így autójával elsodorta az úttesten épp átkelő alsós tanulót. Utóbb az is kiderült, hogy a sofőr jogosítvány nélkül vezetett, eltiltás hatálya alatt állt, de ez nem különösebben zavarta. 

A gyermeket kórházba szállították, sérülései nem súlyosak. 

Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy a téli időjárás jelentősen befolyásolhatja a féktávolságot, ezért arra kérnek, hogy a megszokottnál is sokkal körültekintőbben közlekedjen, az iskolák, óvodák környékén mindig csökkentse sebességét. A Nefelejcs utca abban az időszakban se jeges, se havas nem volt egyébként – fűzték hozzá. 

 

