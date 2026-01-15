Elgázoltak egy gyermeket Gyömrőn, a Nefelejcs utcában, az Erzsébet Iskolánál lévő zebrán szerda délután – adta hírül a közösségi oldalán Gyömrő Város Önkormányzata.
Elütöttek egy alsós gyermeket az iskola előtti zebrán Gyömrőn
Kórházba került.
Részletezik, a gépjármű vezetője feltehetően túl gyorsan hajtott, és nem tudott időben fékezni, így autójával elsodorta az úttesten épp átkelő alsós tanulót. Utóbb az is kiderült, hogy a sofőr jogosítvány nélkül vezetett, eltiltás hatálya alatt állt, de ez nem különösebben zavarta.
A gyermeket kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.
További Belföld híreink
Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy a téli időjárás jelentősen befolyásolhatja a féktávolságot, ezért arra kérnek, hogy a megszokottnál is sokkal körültekintőbben közlekedjen, az iskolák, óvodák környékén mindig csökkentse sebességét. A Nefelejcs utca abban az időszakban se jeges, se havas nem volt egyébként – fűzték hozzá.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: Brüsszel követelései túlmutatnak a pártpolitikán + videó
Nemzeti petíció indul az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelések ellen.
Gyanús csomag miatt vonultak ki a rendőrök, a mentők és a katasztrófavédelem a postához
Ügyet intézni így is tud, aki akar.
A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába
Mindenkinek jut elég tűzifa – hangzott el a Kormányinfón.
Kéri László elismerte: a Tisza mindent megtenne, amit Brüsszel kér + videó
Újabb részleteket árult el a tiszás szociológus.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: Brüsszel követelései túlmutatnak a pártpolitikán + videó
Nemzeti petíció indul az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelések ellen.
Gyanús csomag miatt vonultak ki a rendőrök, a mentők és a katasztrófavédelem a postához
Ügyet intézni így is tud, aki akar.
A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába
Mindenkinek jut elég tűzifa – hangzott el a Kormányinfón.
Kéri László elismerte: a Tisza mindent megtenne, amit Brüsszel kér + videó
Újabb részleteket árult el a tiszás szociológus.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!