Tevékenyen bevonták a lopásba az unokát a somogyi nők, videó is van róla

A terheltek a gyermekkel ezt követően egy benzinkúti shopba tértek be, majd a bejárat közelében a nagymama három palack üdítőt adogatott a sértett ölébe, és magához is ugyanennyit vett, aztán fizetés nélkül sietve távoztak a boltból.

A vádlottak azzal, hogy unokájukat lopások elkövetésére bírták rá és abban ők is részt vettek, nemcsak a vagyon elleni bűncselekményeket, hanem az egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő kiskorú veszélyeztetését is megvalósították.