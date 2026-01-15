Tevékenyen bevonták a lopásba az unokát a somogyi nők, videó is van róla

Anya és lánya 2024-ben négy alkalommal lopott különböző kaposvári üzletekből, amelyekből kétszer a fiatalabb nő nyolcéves unokáját is magukkal vitték.
A vádlottak az egyik áruházban úgy döntöttek, hogy élelmiszert lopnak el a gyermek „segítségével”, ezért az eladótéren kívül rájuk váró sértettet behívták a bejáratnál lévő pékáru részleghez. A dédmama ekkor két kenyeret adott a sértettnek, aki a bevásárló kocsiknak kialakított kapun átbújt, így fizetés nélkül vitte ki a termékeket az üzletből.
A terheltek a gyermekkel ezt követően egy benzinkúti shopba tértek be, majd a bejárat közelében a nagymama három palack üdítőt adogatott a sértett ölébe, és magához is ugyanennyit vett, aztán fizetés nélkül sietve távoztak a boltból.
A vádlottak azzal, hogy unokájukat lopások elkövetésére bírták rá és abban ők is részt vettek, nemcsak a vagyon elleni bűncselekményeket, hanem az egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő kiskorú veszélyeztetését is megvalósították.
Az ügyészség a kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában – halmazati büntetésül – felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a terheltekkel szemben.
