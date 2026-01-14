Holtan találtak rá az otthonában egy férfira Mélykúton – értesült a Baon.
Félig felfalt holttestre bukkantak egy mélykúti házban
Horrorisztikus.
A portál információi szerint a házba bezárt, napok óta éhező kutyái falhatták fel a férfi holttesttét. Úgy tudni, mire a tűzoltók és a rendőrök feltörték a ház ajtaját és bejutottak az épületbe, az állatok a férfi maradványainak a nagy részét már megették. Állítólag csak lábszár- és karcsontok, valamint a szétrágott koponya fogadta a helyszínre érkezőket.
A holttestet egyébként hétfőn találták meg, negyed négy körül. Az egyik szemtanú elmondása szerint a hatóság munkatársai órákon át helyszíneltek a háznál, olyannyira, hogy az utca egy részét is teljes szélességében lezárták a ház előtt. A helyiek úgy tudják, hogy az áldozat évekkel ezelőtt az édesanyja halála után költözött el Budapestről a mélykúti házba.
Az esetről még többet a Baon cikkében olvashat.
