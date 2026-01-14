Kattintott egy mezőkövesdi férfi, miután elolvasta az egyik telefonszolgáltató nevében érkezett elektronikus levelet. Az új lapon, amelyre a hivatkozás vezetett, megadta bankkártyaadatait – írja a rendőrségi portál.
Döbbenet: még nem is aktiválta az új bakkártyáját a mezőkövesdi férfi, már Svédországban fizettek vele
Kicsit meglepődött.
A levél 6740 forint befizetésére szólította fel a címzettet. Bár az érintett nem volt az adott szolgáltató ügyfele, de egyik hozzátartozója igen, így a levél nem keltett benne gyanút. A fizetés az e-mailben található linken keresztül megtörtént.
A tranzakció után aztán alaposabban megvizsgálta az üzenetet, ekkor merült fel benne a csalás gyanúja. Haladéktalanul felvette a kapcsolatot pénzintézetével, ahol tájékoztatták, hogy a
6740 forintos összeg helyett 36 682 forintot vontak le bankszámlájáról. A terhelés Svédországból, svéd koronában történt.
A bankkártyáját még aznap letiltották, majd új kártyát igényelt. Az új kártya a PIN-kód későbbi érkezése miatt 2025. december 27. és 2026. január 5. között nem volt aktiválható, így azt az érintett nem használta.
Ennek ellenére a későbbiekben kiderült, hogy az új, nem aktivált bankkártyával háromszor is vásároltak Svédországban 2025. december 30. és 2026. január 5. között, 2905 forint, 74 303 forint, valamint 78 459 forint értékben.
