Annyi baleset történt az M1-esen, hogy teljesen leállt a forgalom, eddig tíz kilométeres a torlódás

Kerüljön, ha teheti.

2026. 01. 14. 13:15
Több baleset is nehezíti a haladást az M1-es autópályán szerda kora délután: Budapest felé Mánynál, Hegyeshalom felé pedig Óbarok közelében kell forgalomkorlátozásra számítani – közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem azt írta, hogy Budapest felé, Mány közelében utoléréses balesetben három kamion karambolozott, az egyik járműből nem tudott kiszállni a sofőr, őt a műszaki mentést végző tűzoltók segítették ki. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom megállt, ezért azt javasolják, hogy az arra autózók már Tatabányánál térjenek le az 1-es főútra.

Hegyeshalom felé Óbarok közelében szintén utoléréses baleset történt, egy furgon és egy autószállító tréler ütközött össze, az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Az Útinform azt írja, hogy a torlódás hossza már meghaladta a tíz kilométert.

 

