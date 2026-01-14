Annyi baleset történt az M1-esen, hogy teljesen leállt a forgalom, eddig tíz kilométeres a torlódás

Hegyeshalom felé Óbarok közelében szintén utoléréses baleset történt, egy furgon és egy autószállító tréler ütközött össze, az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Az Útinform azt írja, hogy a torlódás hossza már meghaladta a tíz kilométert.