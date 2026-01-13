betegséglégúti fertőzésnngyklégúti fertőzésekfertőzések száma

Eltűntnek hitt betegségek bukkantak fel Borsodban

Járvány nincs, de tömegesek a megbetegedések.

Magyar Nemzet
Forrás: Boon2026. 01. 13. 17:07
Hivatalosan nincs járvány, de tömegesek a megbetegedések – írja a cikkében a Boon, amelyben arról is említést tesznek, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében  tavaly decemberben több eltűntnek hitt betegség, a szamárköhögés és a mumpsz is felbukkant. Ezt követően néhány héttel az egyik miskolci középiskolában rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.

Érdekesség az ügyben, hogy az év eleji járványügyi adatok alapján országosan mérséklődött az influenza terjedése, viszont a légúti fertőzések száma továbbra is magas. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint 2026 első hetében Borsod-Abaúj-Zemplénben százezer lakosra 136,4 influenzaszerű megbetegedés jutott. 

Ez komoly csökkenés a 2025 végén mért 395,9-es értékhez képest, ugyanakkor az akut légúti fertőzések száma továbbra is magas a vármegyében. Összesen 983,8 beteg jutott százezer lakosra, ami országos összevetésben a magasabb értékek közé tartozik. Borsodban egyébként egy hét alatt több más fertőző betegség is megjelent, ezekről részletesebben is olvashat a Boon cikkében

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

