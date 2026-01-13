Eltűntnek hitt betegségek bukkantak fel Borsodban

Hivatalosan nincs járvány, de tömegesek a megbetegedések – írja a cikkében a Boon, amelyben arról is említést tesznek, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tavaly decemberben több eltűntnek hitt betegség, a szamárköhögés és a mumpsz is felbukkant. Ezt követően néhány héttel az egyik miskolci középiskolában rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.