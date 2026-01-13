Hivatalosan nincs járvány, de tömegesek a megbetegedések – írja a cikkében a Boon, amelyben arról is említést tesznek, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tavaly decemberben több eltűntnek hitt betegség, a szamárköhögés és a mumpsz is felbukkant. Ezt követően néhány héttel az egyik miskolci középiskolában rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.
Eltűntnek hitt betegségek bukkantak fel Borsodban
Járvány nincs, de tömegesek a megbetegedések.
Érdekesség az ügyben, hogy az év eleji járványügyi adatok alapján országosan mérséklődött az influenza terjedése, viszont a légúti fertőzések száma továbbra is magas. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint 2026 első hetében Borsod-Abaúj-Zemplénben százezer lakosra 136,4 influenzaszerű megbetegedés jutott.
Ez komoly csökkenés a 2025 végén mért 395,9-es értékhez képest, ugyanakkor az akut légúti fertőzések száma továbbra is magas a vármegyében. Összesen 983,8 beteg jutott százezer lakosra, ami országos összevetésben a magasabb értékek közé tartozik. Borsodban egyébként egy hét alatt több más fertőző betegség is megjelent, ezekről részletesebben is olvashat a Boon cikkében.
