Budapestre indult, hogy Hamburg irányába folytassa útját Balogh Orsolya még tavaly december 21-én, azóta azonban nem lehet elérni, és azt sem tudni, hol van, olyannyira, hogy ez idáig a rendőrök sem akadtak a nyomára – adta hírül a Boon a rendőrségi portálra hivatkozva.
Rejtélyes körülmények között tűnt el egy fiatal borsodi nő, senki nem találja
Viszont nagyon keresik.
Balogh Orsolya 18 éves, egyébként Kovácsvágáson él, nagyjából 150 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú.
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a Boon cikkében található képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
