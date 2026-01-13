narancsónos esőriasztás

Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket

Azért ne száguldozzon, az első fokúak még érvényben vannak. Mutatjuk a térképet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 13. 14:04
illusztráció Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenhol visszavonta az ónos eső miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztásokat kedd délután a HungaroMet Zrt.

A meteorológiai szolgálat délelőtt a Duntántúl egy részére, majd a középső országrész egyes járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós ónos eső veszélye miatt, erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat. 

A másodfokú riasztásokat kora délután visszavonták, Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban azonban továbbra is elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben, mert továbbra is gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter.

 

Fotó: met.hu

Az előrejelzés szerint estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.

Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
1/31 Havazás Nyíregyházán

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu