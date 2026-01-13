Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket

A másodfokú riasztásokat kora délután visszavonták, Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban azonban továbbra is elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben, mert továbbra is gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter.