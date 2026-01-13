Havazás, ónos eső, extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést az ország egész területére szerda éjfélig

Havazás és ónos eső miatt figyelmeztető előrejelzés van érvényben az ország területére szerda éjfélig – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonproft Zrt.

A nap folyamán további csapadékhullás várható, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati tájakon. Az ország északkeleti és keleti harmadán havazni fog. Kedd estig – a már eddig lehullott mennyiséggel együtt – összességében nagyobb területen hullhat 3–10 centiméter friss hó, helyenként ennél is több.

Nyugatabbra egyre nagyobb területen ónos eső (általában kevesebb mint egy milliméter, a Dunántúl északkeleti felén, illetve az ország középső sávjában több mint egy milliméter), majd eső várható.

Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.

Szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb (jellemzően néhány tized milliméter) ónos eső hullhat.

Hajnalban

az északkeleti országrészben kisebb körzetekben –15 Celsius-fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

A Dunántúlon az éjszaka folyamán helyenként zúzmarás köd képződhet, ezeken a területeken előfordulhat ónos szitálás. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy a télies útviszonyok miatt vezessenek óvatosan.

Korábban megírtuk, hogy Budapestre és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú, narancs figyelmeztetést HungaroMet, a jelzés szerint a délelőtt folyamán tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.

A veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Az ónos eső miatti veszélyre figyelmeztet a közösségi oldalán Magyarország Kormánya is.

A hétvégére enyhülés várható, de a télnek még nincs vége – írták.