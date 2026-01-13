Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

katasztrófavédelmi egységkatasztrófavédelelemkatasztrófavédelmi kirendeltség

Sok a tűzoltók munkája, de a lakosságnak is van dolga a járdákkal

A síkosságmentesítés közös feladat.

Forrás: Facebook2026. 01. 13. 9:46
Fotó: Mirkó István
„Az elmúlt 24 órában a rendkívüli időjárás miatt jóval több dolguk akadt a tűzoltóknak, mint ilyenkor általában: tegnap hajnaltól ma hajnalig összesen 111 tűzesethez és műszaki mentéshez riasztották az egységeket. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán” – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Budapest, 2026. január 6. A Belügyminisztérium által közreadott képen mentők és tűzoltók dolgoznak a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátásán 2026. december 6-án. MTI/Belügyminisztérium
Fotó: MTI/Belügyminisztérium

Figyelmeztettek: 

az ország több pontján az ónos eső, a csúszós utak és a hóátfúvások okoztak forgalmi akadályokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a polgárok is tehetnek a lehulló jégcsapok és az ónos eső ellen. 

„Az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztán tartásáról és az épületek ereszcsatornáján megjelenő jégcsapok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell gondoskodnia” – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a hó, az ónos eső vagy a nappal megolvadó, majd éjjel visszafagyó jég képes meglazítani a tetőt, emiatt a cserepek lehullhatnak, a kémény károsodhat. 

Az ingatlantulajdonosok kötelesek felhívni a gyalogosok figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, majd eltávolítani az ereszen lévő jégcsapokat, a tetőn összefagyott hótömböt.

Ha a jégcsapok nehezen hozzáférhetők, hívjanak segítséget azok biztonságos eltávolításához. A katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóit életveszély esetén lehet hívni. 

Borítókép: Illusztráció ( Fotó: Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

