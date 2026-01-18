Egymásnak ellentmondó információk jelentek meg az eltűnt Mátyásról

„Köszönjük mindenkinek a segítséget, megtalálták” – írta az adminisztrátor abban a Facebook-csoportban, amelyet az eltűnt fiú testvérének kérésére hoztak létre. Azonban a csoportot nem sokkal később, miután a magyar sajtó nagy része átvette az információt, felfüggesztették, és a hírt a család, valamint a hivatalos források is cáfolták.

Eltűnt Egressy Mátyás, miután szórakozni ment Budapest belvárosában Fotó: police.hu

Még nem találták meg Mátyást

A Blikk beszámolója szerint többszöri próbálkozás után sikerült elérniük Egressy Mátyás édesapját, aki határozottan cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint fia előkerült volna.

Az apa elmondta:

Nincs meg a fiam, fals információ terjed a neten.

Miután a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy megtalálták Mátyást, az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot.

A hatóság a közösségi oldalakon terjedő információkkal ellentétben azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút.

A police.hu oldalán továbbra is szerepel az eltűnt személyek között.

Kamera rögzítette: a Dunába zuhant valaki a Lánchídról

Sajtóértesülések szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy vasárnap reggel egy test a Lánchídról a Dunába zuhan. Felmerült, hogy az eset összefüggésben állhat a napokig eltűntként keresett E. Mátyás ügyével, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos információ nem erősítette meg.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, január 18-án délután a rendőrség, Mátyás családja, barátai és több keresőcsapat is bekapcsolódott a kutatásba Pestszentlőrincen, a Balassa Bálint utcától indulva. A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vett, akik szektorokra osztva fésülték át a környéket.

A család korábban attól tartott, hogy a fiatal bűncselekmény áldozata lehetett. Dorka a Borsnak úgy nyilatkozott:

elképzelhető, hogy Mátyást a szórakozóhelyen bedrogozták, majd kirabolták és bántalmazták.

„Az utóbbi időben az ismerőseinkkel is történt hasonló. A fiúkat becuccozzák, kifosztják. Folyamatosan keressük, nagyon aggódunk érte” – mondta akkor.

Egyelőre nem tudni, mi történt pontosan Mátyással, de várhatóan hamarosan kiderülnek a részletek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)