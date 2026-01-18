eltűntmegtaláltákfiatal

Egymásnak ellentmondó információk jelentek meg az eltűnt Mátyásról

A 18 éves eltűnt fiatal keresésére létrehozott Facebook-csoportban azt közölték, hogy megtalálták Egressy Mátyást. A Blikk információi szerint viszont a fiú édesapja cáfolta az interneten terjedő híreket. A rendőrség megkeresésre azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűntet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 21:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Köszönjük mindenkinek a segítséget, megtalálták” – írta az adminisztrátor abban a Facebook-csoportban, amelyet az eltűnt fiú testvérének kérésére hoztak létre. Azonban a csoportot nem sokkal később, miután a magyar sajtó nagy része átvette az információt, felfüggesztették, és a hírt a család, valamint a hivatalos források is cáfolták. 

Eltűnt Egressy Mátyás, miután szórakozni ment Budapest belvárosában Fotó: police.hu

Még nem találták meg Mátyást

A Blikk beszámolója szerint többszöri próbálkozás után sikerült elérniük Egressy Mátyás édesapját, aki határozottan cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint fia előkerült volna.

Az apa elmondta:

Nincs meg a fiam, fals információ terjed a neten.

Miután a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy megtalálták Mátyást, az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. 

A hatóság a közösségi oldalakon terjedő információkkal ellentétben azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút.

A  police.hu  oldalán továbbra is szerepel az eltűnt személyek között.

Kamera rögzítette: a Dunába zuhant valaki a Lánchídról

Sajtóértesülések szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy vasárnap reggel egy test a Lánchídról a Dunába zuhan. Felmerült, hogy az eset összefüggésben állhat a napokig eltűntként keresett E. Mátyás ügyével, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos információ nem erősítette meg.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, január 18-án délután a rendőrség, Mátyás családja, barátai és több keresőcsapat is bekapcsolódott a kutatásba Pestszentlőrincen, a Balassa Bálint utcától indulva. A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vett, akik szektorokra osztva fésülték át a környéket.

A család korábban attól tartott, hogy a fiatal bűncselekmény áldozata lehetett. Dorka a Borsnak úgy nyilatkozott: 

elképzelhető, hogy Mátyást a szórakozóhelyen bedrogozták, majd kirabolták és bántalmazták.

„Az utóbbi időben az ismerőseinkkel is történt hasonló. A fiúkat becuccozzák, kifosztják. Folyamatosan keressük, nagyon aggódunk érte” – mondta akkor.

Egyelőre nem tudni, mi történt pontosan Mátyással, de várhatóan hamarosan kiderülnek a részletek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu