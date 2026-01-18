Nemzetközi hajtóvadászat a román baltás gyilkos ellen

Nemzetközi szintre emelkedett a hajtóvadászat Emil Gânj után, aki a román hatóságok szerint különös kegyetlenséggel végzett volt élettársával, majd eltűnt a nyomozók elől. A bűncselekmény tavaly nyáron történt, a gyilkos azóta ismeretlen helyen tartózkodik, miközben a rendőrség egyre szélesebb körű együttműködésre kényszerül – írta az Origo.

A gyilkos szabadlábon, nemzetközi elfogatóparancs van ellene

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A román nyomozó hatóságok eddig mintegy nyolcszáz rendőr bevonásával próbálták kézre keríteni a férfit. Az ügy súlyára való tekintettel az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott a keresésbe, ami jól jelzi, mennyire tartják veszélyesnek a szökésben lévő elkövetőt.

A gyilkos előre megtervezte menekülését

A nyomozás jelenlegi állása szerint nem kizárt, hogy a férfi már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt megtervezte a menekülését. Információk szerint rejtekhelyeket alakíthatott ki, élelmiszerkészleteket halmozott fel, valamint több eldobható mobiltelefont is beszerezhetett. Felmerült az a lehetőség is, hogy elhagyatott pincékben vagy akár második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát. A hatóságok vizsgálják azt a feltételezést is, hogy a családja segítheti a bujkálásban, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

A gyanúsított neve korábban is szerepelt rendőrségi nyilvántartásokban, különböző erőszakos bűncselekmények kapcsán. Ennek ellenére a mostani ügyig nem sikerült végleg kivonni a társadalomból, ami komoly közfelháborodást váltott ki Romániában. Az áldozat családja azóta is védőőrizetben él, attól tartva, hogy a szökésben lévő férfi bármikor felbukkanhat. Számukra az FBI bevonása az első kézzelfogható reményt jelenti arra, hogy az elkövetőt végre felelősségre vonják.

Magyarország is érintett lehet

A nyomozók szerint a férfi külseje megváltozhatott, és mivel a térségben viszonylag szabadon mozoghat, nem zárható ki, hogy más országokban – akár Magyarországon – is felbukkanhat. A hatóságok ezért minden bejelentést komolyan vesznek, és fokozott nemzetközi információcserével próbálják szűkíteni a lehetséges rejtekhelyek körét.