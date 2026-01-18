baltás gyilkosRomániafbikörözésnyomozásnemzetközi

Nemzetközi hajtóvadászat a román baltás gyilkos ellen

Több mint fél éve tart az embervadászat egy rendkívüli kegyetlenséggel elkövetett emberölés román gyanúsítottja ellen. A gyilkos továbbra is szabadlábon van, ezért a román hatóságok az FBI segítségét is igénybe veszik a felkutatásához.

Hajósi Péter
2026. 01. 18. 15:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemzetközi szintre emelkedett a hajtóvadászat Emil Gânj után, aki a román hatóságok szerint különös kegyetlenséggel végzett volt élettársával, majd eltűnt a nyomozók elől. A bűncselekmény tavaly nyáron történt, a gyilkos azóta ismeretlen helyen tartózkodik, miközben a rendőrség egyre szélesebb körű együttműködésre kényszerül – írta az Origo.

A gyilkos szabadlábon, nemzetközi elfogatóparancs van ellene
A gyilkos szabadlábon, nemzetközi elfogatóparancs van ellene
Fotó: Pixabay (illusztráció)

A román nyomozó hatóságok eddig mintegy nyolcszáz rendőr bevonásával próbálták kézre keríteni a férfit. Az ügy súlyára való tekintettel az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott a keresésbe, ami jól jelzi, mennyire tartják veszélyesnek a szökésben lévő elkövetőt.

A gyilkos előre megtervezte menekülését

A nyomozás jelenlegi állása szerint nem kizárt, hogy a férfi már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt megtervezte a menekülését. Információk szerint rejtekhelyeket alakíthatott ki, élelmiszerkészleteket halmozott fel, valamint több eldobható mobiltelefont is beszerezhetett. Felmerült az a lehetőség is, hogy elhagyatott pincékben vagy akár második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát. A hatóságok vizsgálják azt a feltételezést is, hogy a családja segítheti a bujkálásban, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

A gyanúsított neve korábban is szerepelt rendőrségi nyilvántartásokban, különböző erőszakos bűncselekmények kapcsán. Ennek ellenére a mostani ügyig nem sikerült végleg kivonni a társadalomból, ami komoly közfelháborodást váltott ki Romániában. Az áldozat családja azóta is védőőrizetben él, attól tartva, hogy a szökésben lévő férfi bármikor felbukkanhat. Számukra az FBI bevonása az első kézzelfogható reményt jelenti arra, hogy az elkövetőt végre felelősségre vonják.

Magyarország is érintett lehet

A nyomozók szerint a férfi külseje megváltozhatott, és mivel a térségben viszonylag szabadon mozoghat, nem zárható ki, hogy más országokban – akár Magyarországon – is felbukkanhat. A hatóságok ezért minden bejelentést komolyan vesznek, és fokozott nemzetközi információcserével próbálják szűkíteni a lehetséges rejtekhelyek körét.

Az ügy továbbra is kiemelt figyelmet élvez, akárcsak a baranyai gyilkos esete, amelyben már döntött a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

(Borítókép: rendőrség)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu