Száznegyven rúgott gól felett jár a Bayern München, Schäferéknek sem kegyelmeztek

A német labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának szombati játéknapján nehéz mérkőzés elé nézett az eltiltott Schäfer Andrást nélkülőző Union Berlin. A fővárosi együttes a Bayern München otthonában lépett pályára, a német rekordbajnok Olise és Gnabry góljaival került előnybe az első félidő végén. A második játékrészben Kane mellett ismét Gnabry talált be, a bajorok 4-0-ra nyertek, akik minden versenysorozatot figyelembe véve már 143 gólt szereztek a mostani idényben. A szombat délutáni mérkőzések igazi gólzáport hoztak, négy találkozón összesen tizenhét találat született.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 17:42
A Bayern München klasszisai szombaton is megvillantak Fotó: DPA/Sven Hoppe
Pénteken az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatban 5-0-ra nyert a vendég Hoffenheim ellen a német labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának nyitómérkőzésén. Amíg a Leipzig a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért zajló csatában fontos pontokat gyűjtött, addig a Bundesliga éllovasaként a Bayern München a Schäfer Andrást nélkülőző Union Berlin ellen próbálta növelni a bajnoki győzelmeinek számát szombat délután.

A Bayern München szurkolói remek hangulatot teremtettek az Union Berlin elleni Bundesliga-meccsen. Fotó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand

A Bayern München a félidő végén lőtte az első gólokat

Schäfer András a Werder Bremen elleni meccsen kapott piros lapja miatt kétmérkőzéses eltiltását tölti, így a szombat délutáni összecsapás volt a második, amelyet a magyar középpályásnak ki kellett hagynia az idényben., A szerdai Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Bayern 4-1-re verte az Atalantát, összesítésben 10-2-vel jutott a negyeddöntőbe, de a bajnokságban is hasonló lendülettel robog a 35. bajnoki címe felé, mivel huszonhat mérkőzésen kilencvenhárom gólt szerzett, s már csak tíz találat volt szükséges, hogy megdöntse a 1971/1972-es idényben maga által felállított 101 gólos klub- és Bundesliga-rekordot. Az Allianz-Arénában nem számíthatott sok jóra a fővárosi csapat, mivel az eddigi hat próbálkozásából még sosem győzte le idegenben a bajorokat: csupán egy döntetlennek örülhetett, ötször viszont kikapott. 

Kisebb meglepetésre több mint negyven percig érintetlen maradt a vendégek kapuja a bajorok otthonában, de végül a 43. percben megtört a jég: Goretzka indította a jobboldalon kilépő Olisét, aki egy pazar labdaátvétel után húsz méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

A Bayern München játékosa, Michael Olise gyönyörű gólt rúgott. Fotó: DPA/Sven Hoppe

A francia középpályásnak ez volt a 14. gólja a bajnokságban, a Bayern kiválósága emellett 17 asszisztot is kiosztott már eddig a Bundesligában. 

Három perc múlva már két gól volt a német rekordbajnok előnye. Kimmich beadására Ronnow rosszul érkezett, a berliniek kapusa rossz helyre öklözte a labdát. A tizenhatos sarkánál álló Gnabry pedig köszönte a lehetőséget, és a kapu jobb alsó sarkába lőtt. 

A második félidő elején, a 49. percben a Bundesliga-góllövőlistáját vezető Harry Kane is betalált Laimer átadása után. Az angol válogatott csatár a 31. gólját szerezte a Bundesligában, az összes versenysorozatot tekintve 48-nál jár a klasszis támadó. 

A 67. percben Olise lövése lepattant Doekhiról, a lecsorgó labdára Gnabry csapott le és hazaiak támadója tizennégy méterről nem hibázta el a ziccert, négygólos előnyhőz jutattva a csapatát.

Ezzel a találattal a Bayern München már 143 rúgott gólnál járt minden versenysorozatot figyelembe véve. 

A vége 4-0 lett a bajoroknak, akik ezzel kétpontos előnyre tettek szert a tabellán a Borussia Dortmund előtt, akik a Hamburg ellen lépnek majd pályára szombat este.

A bennmaradás szempontjából fontos mérkőzés várt Dárdai Bence csapatára, a Wolfsburgra. Bár a magyar válogatott középpályás térműtétje után továbbra sem volt bevethető, így a lelátóról szoríthatott csapattársainak, amire nagy szüksége is volt a Wolfsburgnak, akik az utolsó előtti helyen szerénykedtek. Szombaton délután a hasonlóan gyengén teljesítő Werder Bremen ellen hazai pályán kizárólag a győzelem lehetett az elfogadható, de végül Njinmah góljával kikaptak a Farkasok, akik így egyre nagyobb veszélyben vannak.

Bundesliga, 27. forduló:

péntek:

  • RB Leipzig-TSG Hoffenheim 5-0 (4-0)
    gólszerzők: Gruda (17.,44.), Baumgartner (21.,30.), Henrichs (78.)

szombat:

  • Bayern München-Union Berlin 4-0 (2-0)
    gólszerzők: Olise (43.), Gnabry (45+1., 67.) Kane (49.)
  • 1. FC Köln-Borussia Mönchengladbach 3-3 (2-2)
    gólszerzők: El Mala (4.), Ache (7.), Martel (84.)  ill. Castrop (1., 60.), Sander (20.)
  • FC Heidenheim-Bayer Leverkusen 3-3 (0-2)
    gólszerzők: Behrens (56.), Pieringer (72. – tizenegyesből, 85.) ill. Tillman (22.) Schick (35., 79.)
  • VfL Wolfsburg-Werder Bremen 0-1 (0-0)
    gólszerző: Njinmah (68.)

később:

  • Borussia Dortmund–Hamburger SV 18.30

vasárnap:

  • FSV Mainz 05–Eintracht Frankfurt 15.30
  • St. Pauli–SC Freiburg 17.30
  • FC Augsburg–VfB Stuttgart 19.30
    A Bundesliga tabellája ide kattintva érhető el.


 

