Száznegyven rúgott gól felett jár a Bayern München, Schäferéknek sem kegyelmeztek

Pénteken az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatban 5-0-ra nyert a vendég Hoffenheim ellen a német labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának nyitómérkőzésén. Amíg a Leipzig a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért zajló csatában fontos pontokat gyűjtött, addig a Bundesliga éllovasaként a Bayern München a Schäfer Andrást nélkülőző Union Berlin ellen próbálta növelni a bajnoki győzelmeinek számát szombat délután.

A Bayern München a félidő végén lőtte az első gólokat

Schäfer András a Werder Bremen elleni meccsen kapott piros lapja miatt kétmérkőzéses eltiltását tölti, így a szombat délutáni összecsapás volt a második, amelyet a magyar középpályásnak ki kellett hagynia az idényben., A szerdai Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Bayern 4-1-re verte az Atalantát, összesítésben 10-2-vel jutott a negyeddöntőbe, de a bajnokságban is hasonló lendülettel robog a 35. bajnoki címe felé, mivel huszonhat mérkőzésen kilencvenhárom gólt szerzett, s már csak tíz találat volt szükséges, hogy megdöntse a 1971/1972-es idényben maga által felállított 101 gólos klub- és Bundesliga-rekordot. Az Allianz-Arénában nem számíthatott sok jóra a fővárosi csapat, mivel az eddigi hat próbálkozásából még sosem győzte le idegenben a bajorokat: csupán egy döntetlennek örülhetett, ötször viszont kikapott.

Kisebb meglepetésre több mint negyven percig érintetlen maradt a vendégek kapuja a bajorok otthonában, de végül a 43. percben megtört a jég: Goretzka indította a jobboldalon kilépő Olisét, aki egy pazar labdaátvétel után húsz méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

A francia középpályásnak ez volt a 14. gólja a bajnokságban, a Bayern kiválósága emellett 17 asszisztot is kiosztott már eddig a Bundesligában.

Három perc múlva már két gól volt a német rekordbajnok előnye. Kimmich beadására Ronnow rosszul érkezett, a berliniek kapusa rossz helyre öklözte a labdát. A tizenhatos sarkánál álló Gnabry pedig köszönte a lehetőséget, és a kapu jobb alsó sarkába lőtt.

A második félidő elején, a 49. percben a Bundesliga-góllövőlistáját vezető Harry Kane is betalált Laimer átadása után. Az angol válogatott csatár a 31. gólját szerezte a Bundesligában, az összes versenysorozatot tekintve 48-nál jár a klasszis támadó.