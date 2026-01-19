Türelemre int Egressy Mátyás sportklubja

Változatlan intenzitással zajlik a kutatás a 18 éves fiatal után, akinek 2026. január 17-én virradóra veszett nyoma a fővárosban. Az MTK Park Teniszklub közösségi oldalán közzétett felhívás szerint Egressy Mátyás szombat hajnalban, két óra után hagyta el az egyik belvárosi szórakozóhelyet, ám azóta nem érkezett meg a lakóhelyére és a hozzátartozói semmilyen életjelet nem kaptak tőle – írta az Origo.hu.

Sportklubja közleményt adott ki Egressy Mátyás kereséséről

Fotó: Ladóczki Balázs

Reagált a teniszklub

Hatalmas port kavart és félreértések sorozatát indította el az MTK Teniszklub hétfő reggeli gesztusa, amikor borítóképüket feketére cserélték. A közösségi médiában azonnal szárnyra kelt a hír, miszerint a sportegyesület ezzel a fiú halálhírét közölte, ám a klub egy nem sokkal később közzétett nyilatkozatban tisztázta a helyzetet.

Friss közleményükben az MTK köszönetet mondott a példátlan közösségi összefogásért, a megosztásokért és minden segítő szándékú megkeresésért. Ugyanakkor nyomatékosították:

A rendőrségi nyomozás továbbra is aktív szakaszban van és a klub nem rendelkezik új, publikálható adattal;

A család nyomatékos kérésére arra kérik a lakosságot, hogy hagyjanak fel a találgatásokkal és az ellenőrizetlen álhírek terjesztésével;

Kérik továbbá a magánszféra tiszteletben tartását, és azt, hogy a nyilvánosság ne árassza el privát üzenetekkel az egyesület felületeit.

A sportklub ígéretet tett arra, hogy amint hivatalos és megosztható információ kerül a birtokukba, azt azonnal közzéteszik saját csatornáikon, addig is mindenki türelmét és megértését kérik.