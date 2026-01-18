tisza pártmagyar péterbokros lajostarr zoltánsurányi györgy

Letagadják, de folyton elszólják magukat: lelepleződtek a Tisza titkos tervei + videó

Hiába próbálja most letagadni Magyar Péter és a Tisza Párt, hogy megszorításokat terveznek, saját politikusaik és szakértőik megszólalásai rendre mást árulnak el. Adóemelések, nyugdíjcsökkentés, a rezsicsökkentés felszámolása és a családtámogatások visszavágása is szerepelhet a tervek között, amelyeket a választások előtt tudatosan el akarnak hallgatni.

2026. 01. 18.
Bár Magyar Péter és köre most igyekszik letagadni, hogy kormányra kerülésük esetén brutális megszorításokra készülnek, időről időre kibújik a szög a zsákból.

Érdemes felidézni: Magyar Péter korábban maga mondta ki, hogy a Tisza politikusainak és szakértőinek álláspontja – akik rendszeresen felszólalnak a Tisza-szigetek rendezvényein – megegyezik a párt valódi elképzeléseivel.

 

Mit mondanak a Tisza politikusai és szakértői?

Mint beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Később a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív,

többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodom, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni.

Ezért mondjuk azt, határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Korábban Magyar Péter nyilvánosan is osztotta Tarr Zoltán álláspontját. A Tisza Párt elnöke Puzsér Róbertéknél a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, majd hozzátette, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne:

úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz…

Bokros Lajos elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos szja bevezetését – olyan formában, amely szinte szó szerint visszaköszön a kiszivárgott csomagban. Bokros ezt mondta:

Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.

 

A nyugdíjrendszert sem tartanák meg Magyar Péterék

Simonovits András baloldali közgazdász a 24.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy

a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

A Tisza szakértője úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Simonovits korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és

a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.

Bokros Lajos egy háttéreseményen azt mondta, szerinte

a 13. havi nyugdíjat nehéz lenne visszavenni, és nem is lehetne úgy választást nyerni, ha ezt elmondanák.

Egy másik interjúban arról beszélt: „Nyilvánvalóan tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését, vagy ha valaki úgy akarja fordítani a helyzetet, hogy hát ő hamarabb nyugdíjba megy, azt lehet, de akkor kevesebb pontot fog szerezni, és majd 20 év múlva nehogy… ha még akkor is él, akkor nem lehet követelni, hogy akkor viszont kapjak szociális ellátást.”

Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója azt magyarázta, hogy „a 13. havi nyugdíjat nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy pluszjuttatás.”

A Tisza Párt szakértője arról is beszélt, hogy szerinte miként lehetne „igazságosan” elosztani a 13.havi járandóságot.

Kéri László, a Tisza kampánytanácsadója egyértelművé tette: a párt kormányra kerülve végrehajtaná azokat a brüsszeli elvárásokat, amelyeket – megfogalmazása szerint – az Orbán-kormány 3–4–5–6 éve nem hajlandó megtenni.

Hasonló gondolatot fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt jelöltje is, aki azt mondta:

Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve…

Bod Péter Ákos baloldali elemző szintén megerősítette, hogy a háttérben megszorításokra készülnek. Mint mondta: „…itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő (mármint Magyar Péter) nagyon bölcsen erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi, elemzők, nem kérdezünk rá (…), mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”

 

Anyák adómentessége, rezsicsökkentés

A Tiszához közel álló volt jegybankelnök, Surányi György szerint egy új kormány feladata az lenne, hogy azonnal hozzálásson ennek a rendszernek az átalakításához. Bokros Lajos a többgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességét úgy értékelte, hogy az adórendszert túlzottan megterhelik a kedvezmények és mentességek, és szerinte „a leggonoszabb változás most történik” ezzel az intézkedéssel.

De a rezsicsökkentéssel kapcsolatban is hasonló álláspontot képviselnek a Tisza Párt szakértői.

Megszólalásaikban többször megkérdőjelezték az intézkedés létjogosultságát, és a brüsszeli elvárásokkal összhangban piaci alapokra helyeznék az energiaszolgáltatásokat.

Magyar Péter a rezsicsökkentést például „humbugnak” nevezte.

A Tisza képviselőjelöltje, Bódis Kriszta szerint a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte hamis elvárásokat alakít ki az emberekben az energiaárakkal kapcsolatban. Surányi György úgy fogalmazott: eljöhet az a pillanat, amikor a rezsicsökkentés megkérdőjelezhetővé válik.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza európai parlamenti képviselője pedig korábbi brüsszeli tapasztalataira hivatkozva kijelentette: szerinte a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, és véget kellene vetni a jelenlegi rendszernek.

