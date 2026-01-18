Letagadják, de folyton elszólják magukat: lelepleződtek a Tisza titkos tervei + videó

Bár Magyar Péter és köre most igyekszik letagadni, hogy kormányra kerülésük esetén brutális megszorításokra készülnek, időről időre kibújik a szög a zsákból.

Forrás: Facebook

Érdemes felidézni: Magyar Péter korábban maga mondta ki, hogy a Tisza politikusainak és szakértőinek álláspontja – akik rendszeresen felszólalnak a Tisza-szigetek rendezvényein – megegyezik a párt valódi elképzeléseivel.

Mit mondanak a Tisza politikusai és szakértői?

Mint beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Később a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív,

többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodom, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni.

Ezért mondjuk azt, határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Korábban Magyar Péter nyilvánosan is osztotta Tarr Zoltán álláspontját. A Tisza Párt elnöke Puzsér Róbertéknél a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, majd hozzátette, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne:

úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz…

Bokros Lajos elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos szja bevezetését – olyan formában, amely szinte szó szerint visszaköszön a kiszivárgott csomagban. Bokros ezt mondta:

Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.

A nyugdíjrendszert sem tartanák meg Magyar Péterék

Simonovits András baloldali közgazdász a 24.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy

a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

A Tisza szakértője úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.