Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

Kéri László elismerte: a Tisza mindent megtenne, amit Brüsszel kér + videó

Újabb részleteket árult el Kéri László azzal kapcsolatban, hogy mit tenne a Tisza Párt, ha megkaparintaná a hatalmat. A baloldali szociológus gyakorlatilag nyíltan kimondta, Magyar Péterék minden brüsszeli követelésnek eleget tennének.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 12:50
Nyíltan beismerte egy fórumon Kéri László, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.

– Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három, négy, öt, hat éve nem hajlandó megtenni – fogalmazott a tiszás szociológus.

Kéri László szavára azért is érdemes adni ez ügyben, mert mint kiderült, a feltételezettnél is szorosabb a kapcsolata Magyar Péterékkel. A Ripost olyan fotókat tett közzé, amelyeken jól látható: a tiszás szakértő rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. A lap szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába.

