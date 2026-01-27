borbély beátakőolajgázTisza Pártbódis krisztaKapitány IstvánNézőpont IntézetrezsicsökkentésMagyar Péter

A rezsicsökkentés ellen dolgozik Magyar Péter pártja, ebben is végrehajtaná a brüsszeli parancsot a Tisza

Miközben Magyar Péter most a rezsicsökkentés megtartását és bővítését ígéri, korábban humbugnak nevezte az intézkedést, a párt több szereplője pedig nyíltan a megszüntetését sürgette. A Tisza újonnan bemutatott szakértői, Kapitány István és Orbán Anita ráadásul az orosz energiaimport leállítása mellett kardoskodnak. Borbély Beáta elemző szerint ha a Tisza Párt akarata érvényesülne, az at energiaárak jelentős, akár negyven-ötven százalékos emelkedésével járna.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 19:08
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Magyar Péter és a Tisza az utóbbi napokban már azzal kampányol, hogy megtartják a rezsicsökkentést, sőt még ki is terjesztenék, miközben nem is olyan régen még teljesen máshogy nyilatkoztak – emlékeztetett a közösségi oldalán Borbély Beáta.

Tisza Párt, Borbély, Beáta, Nézőpont Intézet
Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője. Forrás: YouTube

A Nézőpont Intézet elemzője felidézte: Magyar Péter az országjárása során korábban egyenesen humbugnak nevezte a rezsicsökkentést. A párt több meghatározó szereplője is nyíltan kritizálta az intézkedést. Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője és jelöltje korábban úgy fogalmazott, hogy a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte arra szoktatja az embereket, hogy joguk van kevesebbet fizetni az energiáért, holott – mint mondta – bizonyos esetekben a magasabb ár sokkal jobb dolog lehet.

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy Gerzsenyi Gabriella, a Tisza európai parlamenti képviselője már évekkel ezelőtt, még brüsszeli tisztviselőként is rendszeresen bírálta a kormány intézkedését. Gerzsenyi több hivatalos jelentésben is azt írta:

a rezsicsökkentés szerinte hosszú távon árt az országnak, és véget kellene vetni neki.

Borbély Beáta rámutatott: a bírálatok nemcsak egyéni megszólalások szintjén jelentek meg, hanem európai politikai döntésekben is. Az Európai Parlament egy, a COP29-hez kapcsolódó állásfoglalásában felszólította a tagállamokat a lakossági energiatámogatások megszüntetésére, amelybe a magyar rezsicsökkentés is beletartozik. A Tisza Párt ezt az állásfoglalást támogatta, európai parlamenti képviselőik pedig az EP szakbizottságaiban és plenáris ülésén legalább hat alkalommal szavaztak a magyar rezsicsökkentés ellen.

 

A Tisza Párt új szakértői le akarnak válni az olcsó orosz energiáról

A Nézőpont Intézet elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza újonnan bemutatott szakértői, Kapitány István és Orbán Anita az orosz energiaimport megszüntetését sürgetik. Borbély szerint egy ilyen lépés

az energiaárak jelentős, akár negyven-ötven százalékos emelkedésével járna.

Mindez annak fényében különösen aktuális – tette hozzá –, hogy az Európai Tanács döntése értelmében 2027 végétől megtiltanák az orosz fosszilis energiahordozók importját az Európai Unió tagállamaiban. Magyarország nemmel szavazott a jogszabály elfogadására, és megtámadja azt az Európai Unió Bíróságán annak érdekében, hogy megvédje a rezsicsökkentés intézményét.

Borbély Beáta szerint a felsorolt nyilatkozatok és szavazások egy irányba mutatnak: a Tisza Párt a brüsszeli elvárásokkal összhangban piaci alapokra helyezné az energiaszolgáltatásokat. Ez nem a magyar emberek érdekeit szolgálná, hanem a multinacionális vállalatok és a globalista érdekcsoportok szempontjait helyezné előtérbe.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

