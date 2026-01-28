Amikor az országnak szüksége volt rá, Magyar Péter nem volt ott

A cikk arra is kitér, hogy Magyar Péter akkor sem minden esetben szavazott, amikor jelen volt. Az Ellenpont szerint a szavazásoknak csupán körülbelül kétharmadán voksolt, így az összesített szavazati részvételi aránya mintegy 22 százalékra tehető, vagyis átlagosan csak minden ötödik szavazáson adott le voksot.

A lap konkrét adatokkal is alátámasztja állításait:

ebben az EP-ciklusban eddig 3643 szavazást tartottak, amelyek közül 2226 alkalommal Magyar Péter nem vett részt a szavazáson, további 598 esetben pedig ugyan jelen volt a nyilvántartás szerint, de nem szavazott. Így összesen 819 alkalommal adott le voksot.

A cikk felidézi azt is, hogy a ciklus eddigi részében 85 ülésnapot tartottak, amelyek közül Magyar Péter 32-n volt jelen. Ez azt jelenti, hogy mandátuma eddigi időszakában az ülések kevesebb mint negyven százalékán vett részt.