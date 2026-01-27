A Tisza Párt cserben hagyta Magyarországot + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben erős kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt európai parlamenti képviselőivel szemben.
Ursula von der Leyen és csapata két éve mesterkedik, hogy az orosz energiát kivezesse Magyarországról. El is fogadták a jogszabályt, aminek eredményeképpen következő év végétől a rezsiköltségek Magyarországon és a benzinárak Magyarországon többszörösére emelkednének
– magyarázta a politikai igazgató. Úgy folytatta, hogy a magyar kormány ezt a javaslatot ellenzi, mert ellentétes a magyar nemzet érdekével, és a javaslatot úgy lehetne a legjobban megfúrni, ha Ursula von der Leyen megbukna.
