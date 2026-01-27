bizalmatlansági indítványOrbán BalázsTiszaUrsula von der Leyen

A Tisza Párt cserben hagyta Magyarországot + videó

Orbán Balázs videóbejegyzésben bírálta a Tisza Párt képviselőit, akik szavazatukkal nem álltak ki a magyar emberek és a magyar rezsivédelem mellett. Simlis dolognak nevezte, hogy amikor meg lehetett volna buktatni Ursula von der Leyen, és ki lehetett volna állni a magyar nemzeti érdekek mellett, akkor a Tisza nem volt sehol.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 16:37
Magyar Péter Forrás: AFP
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben erős kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt európai parlamenti képviselőivel szemben.

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Tisza párt képviselői nem voltak sehol, amikor a magyar emberek számítottak volna rájuk
Ursula von der Leyen és csapata két éve mesterkedik, hogy az orosz energiát kivezesse Magyarországról. El is fogadták a jogszabályt, aminek eredményeképpen következő év végétől a rezsiköltségek Magyarországon és a benzinárak Magyarországon többszörösére emelkednének

– magyarázta a politikai igazgató. Úgy folytatta, hogy a magyar kormány ezt a javaslatot ellenzi, mert ellentétes a magyar nemzet érdekével, és a javaslatot úgy lehetne a legjobban megfúrni, ha Ursula von der Leyen megbukna. 

És történt egy szavazás, egy bizalmatlansági indítvány múlt héten az Európai Parlamentben, ahol meg lehetett volna buktatni Ursula von der Leyent, és ki lehetett volna állni a magyar nemzeti érdekek mellett, ki lehetett volna állni az orosz energia további használata mellett

– részletezte Orbán Balázs, aki azzal folytatta, hogy ezen a fontos szavazáson a fideszes képviselők mind ott voltak, és mind nemmel szavaztak Ursula von der Leyenre, a tiszás képviselők közül pedig egy sem jelent meg. Magyar Péter például a hidegre hivatkozva hazautazott Magyarországra. 

Micsoda simlis dolog ez. Itt minden nap elmondják, hogy így a rezsicsökkentés, úgy védik a magyar családokat, aztán amikor tenni kéne érte valamit, amikor Ursula von der Leyent el kéne küldeni, akkor pedig nincsenek sehol. Na, ennyire lehet a tiszás politikusokra számítani. Ezért mondjuk azt, hogy csak a Fidesz a biztos választás

– zárta a videót a politikai igazgató.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

