A Tisza Párt cserben hagyta Magyarországot + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben erős kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt európai parlamenti képviselőivel szemben.

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Tisza Párt képviselői nem voltak sehol, amikor a magyar emberek számítottak volna rájuk. Fotó: MTI

Ursula von der Leyen és csapata két éve mesterkedik, hogy az orosz energiát kivezesse Magyarországról. El is fogadták a jogszabályt, aminek eredményeképpen következő év végétől a rezsiköltségek Magyarországon és a benzinárak Magyarországon többszörösére emelkednének

– magyarázta a politikai igazgató. Úgy folytatta, hogy a magyar kormány ezt a javaslatot ellenzi, mert ellentétes a magyar nemzet érdekével, és a javaslatot úgy lehetne a legjobban megfúrni, ha Ursula von der Leyen megbukna.