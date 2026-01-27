menczer tamásgázbrüsszelmagyar péter

Menczer Tamás: Magyar Péter Brüsszelt választaná, veszélyben a rezsicsökkentés + videó

Orosz gáz nélkül, megszűnő rezsicsökkentéssel és dráguló üzemanyaggal számolhatna az ország egy Tisza-kormány alatt – figyelmeztetett Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter és csapata Brüsszel érdekeit szolgálja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:33
Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát meg kell védeni.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI 

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy rövid videó mellett arra szólított fel, mindenki nézze meg, ahogy Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelenti, hogy a rezsicsökkentésnek vége.

Szerinte. Meg a Tisza szerint, hiszen a tiszások Ursula mellé álltak a bizalmatlansági szavazás során

– tette hozzá.

Hozzátette, hogy a tiszás Kapitány István is bejelentette, hogy nem kell orosz olaj és orosz gáz és Magyar Péter is.

Úgy folytatta, azt is mondták, hogy rezsicsökkentés sem kell, az egy humbug, sőt, Bódis Kriszta közölte: az a jó, ha többet fizetünk.

Na, ez jönne egy Tisza-kormány idején orosz gáz és olaj nélkül. Ezerforintos benzin, háromszoros rezsiár. A rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát meg kell védeni! Április 12. A Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott a politikus.

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

