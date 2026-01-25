rezsicsökkentésmagyar pétertarr zoltángyörgy lászló

Össze-vissza beszélnek Magyar Péterék és a párt csatlósai a rezsicsökkentésről

Érthetetlen a Tisza viszonyulása a rezsicsökkentéshez. Ahogyan az is, hogyan maradna fent, ha Magyarország leválna az orosz energiáról − derül ki György László kormánybiztos posztjából.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 6:45
A Tisza Párt elképzeléseinek megvalósulásával fenntarthatatlan lenne a rezsicsökkentés Fotó: Havran Zoltán
Utoljára a színváltós matchboxok korában láttam ilyen egyszerre rózsaszín és egyszerre harmatzöld jelenséget, amely hol ilyen, hol olyan, hol egyszerre mindkettő. Értem, hogy a meggazdagodás után már csak a társadalmi elismertség iránti vágy a legfőbb hajtóerő, de a politika és a gazdaságpolitika egy szakma, és azok a választók, akik mérlegelésre képesek, értetlenül szemlélik a Tisza rezsi-elképzeléseit − írta közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében György László kormánybiztos.

rezsi,
Továbbra is a magyarországi rezsi a legolcsóbbak kközött
Forrás: György László kormánybiztos Facebook oldala

Nézzük sorban, mik voltak az „elképzelések”.

  • 2024-ben Brüsszelben a Tisza EP-képviselői többször is olyan álláspontra szavaztak, ami a lakossági energiaár-támogatások (a rezsicsökkentés) kivezetését sürgeti.
  • 2025-ben itthon Magyar Péter világosan kimondta: „a rezsicsökkentés is egy humbug”.

    Aztán idén januárban – a választás közeledtével – már ők követelték, hogy a kormány jelentősen növelje meg a gáznál és az áramnál is a rezsicsökkentett áron felhasználható mennyiséget.

Alacsony rezsi orosz energia nélkül?

A kormánybiztos szerint ember legyen a talpán, aki kiigazodik a Tisza rezsicsökkentést ellenző, azt megtartani, vagy éppen kibővíteni kívánó politikáján. Persze világos: „választást kell nyerni, aztán mindent lehet” – ahogyan azt Tarr Zoltán Tisza-alelnök elárulta a széles nyilvánosságnak. De a tisztánlátás kedvéért nézzük meg, hogy mit kommunikálnak a rezsicsökkentést lehetővé tevő olcsó orosz energiaimport kapcsán:
Kapitány István nemrég az ATV-ben kifejtette, hogy dolgozni kell az orosz energiáról való leváláson. Azt persze gyorsan megígérte, hogy a rezsicsökkentés megmarad, de sajnos 

azóta sem tudtuk meg, hogy az orosz energiáról való leválás mellett ezt hogyan valósítanák meg.


György László jelezte: nehéz eldönteni, hogy a rezsicsökkentés fenntartása orosz energiahordozók hiányában a hitelesebb, vagy az orosz energia kivezetése Kapitány István szájából, akinek az alelnöki regnálása idején a Shell a háború kitörése után is folytatta az orosz olaj vásárlását hatalmas profittal. (Természetesen miután ez kiderült, pánikszerű bocsánatkérésbe és a visszakozásba kezdtek.)

A kormány ezzel szemben 2013-ban képes volt megvalósítani a rezsicsökkentést és azt azóta is fenntartani négymillió család pénztárcáját megkímélve.

Az eredmény elvitathatatlan: az Eurostat szerint 2025-ben a háztartási villany- és gázár az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb, és ez marad 2026-ra is.

Most pedig a rendkívüli hideg miatt a kormány januári rezsistopot vezet be, így a többletfogyasztás költségét átvállalja a családoktól, valamint rendelettel ingyenessé tette az állami tűzifát a rendkívüli időszakban. Míg tehát ők össze-vissza beszélnek, mi következetesen cselekszünk. Ők a globális multi-logikát hozzák, mi a magyar családokat védjük. Ők a bizonytalan káoszt jelentik, mi a biztos választást – írta György László kormánybiztos posztjában. 

 

