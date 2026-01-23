ursula von der leyenukrajnamanfred weber

Kész a háborús terv: Brüsszel bábkormányt ültetne az ország élére, hogy Ukrajnába küldje a magyarok pénzét

A Fidesz frakcióvezetője nem finomkodott, amikor megszólította a tiszás kamuprofilok mögül acsarkodókat.

Kocsis Máté mindenkinek érthető formában foglalta össze a közösségi oldalán, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője miért akar a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára.

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt most tényleg csak azoknak, akik még mindig nem értik, és ezen az oldalon öntik ki magukból a hülyeséget, tiszás kamuprofilokról – írta a Fidesz frakcióvezetője posztjában, majd öt pontban foglalta össze, miért akar Brüsszel bábkormányt Budapestre.

Kérem, figyelmesen olvassák el, mit szeretnének Ursula von der Leyenék, nem lesz hosszú és nem megterhelő még azon fizetett trollok számára sem, akiket Magyar Péter agyhalottnak nevez, tényleg!

– ígérte Kocsis Máté, majd számba vette:

1. Tegnap bemutattak egy ütemtervet Ukrajna támogatására. 

2. Ebben az ütemtervben minden ukrán követelést elfogadtak. 

3. Mik ezek a követelések?

  • 800 milliárd (!) dollár Ukrajnának,
  • plusz 700 milliárd (!) dollár a katonai kiadások megtérítésére
  • ez együtt 1500 milliárd dollár 😳
  •  továbbá gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig, 
  •  és további támogatások 2040-ig.

4. Mindezt természetesen az európai polgárok kárára és pénzéből: hitelekből, megszorításokból. 

5. Az Orbán-kormány ezt az őrültséget akadályozza, a Tisza átengedné. 

Hát ezért akarnak bábkormányt Weber úrék

– összegezte Kocsis Máté.

Mint ismeretes, az ukrán elnök a tegnapi davosi beszédében kevesellte az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét. Erre válaszul Ursula von der Leyen este már be is mutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Orbán Viktor azonban kijelentette, nem hajlandó támogatni Brüsszel döntését a többletfinanszírozásról, mert az nem a békét, hanem a háború folytatását támogatná. 

A Tisza Párt ezzel szemben az uniós együttműködés erősítését hangsúlyozza, és nyitottabb álláspontot képvisel az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében, ezért támogatja Manfred Weber és Ursula von der Leyen is Magyar Pétert. Egy Brüsszelnek kedves bábkormánnyal könnyen behúzhatnák Magyarországot is egy esetleges háborúba.


Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter találkozója Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

 

