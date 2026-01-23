Rezsistop: ennyi embernek segít a kormány, ennyin segítene az ellenzék. Itt vannak a számok!

„És mi történt erre az ellenzéki oldalon?” – tette fel a Czepek Gábor a bejelentés kapcsán. Egyből támadásba lendültek. A DK szerint nem elég. A Momentum szerint ciki. A Párbeszéd szerint alkalmatlan. A Tisza szerint sebtapasz, félmegoldás, késő.

Életszerűtlen az ellenzék hozzáállása a rezsistophoz. Fotó: Havran Zoltán

Egyszerre követelik, és tagadják.

Czepek Gábor, az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese jelezte: ez nem szakmai vita, ez politikai reflex. „Mert az ellenzéknek ugyanaz a problémája van a rezsistoppal, mint a rezsicsökkentéssel: hogy működik, megvédi az embereket az energiaáremelkedéstől.

Mivel működik, és ez a kormányt erősíti: támadják. A DK és a Tisza ugyanazt mondja: emeljük meg a rezsihatárt. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy csak azok kapnak segítséget, akik átlépik a határt. Ez nagyjából háromszázezer háztartás.

Ezzel szemben a rezsistop 3,3 millió magyar családnál mentesíti a hideg miatti pluszterhet. Mi azt valljuk: extrém helyzetekben mindenkit meg kell védeni. Ők azt mondják: elég, ha csak egy szűkebb kör kap könnyítést.

És ez nem most kezdődött. Az ellenzék 2013 óta támadja a rezsicsökkentést. Szavaztak ellene. Kampányoltak ellene. Brüsszelben lobbiztak ellene. Most pedig a rezsistopot is támadják – ugyanazzal a logikával.

Ez másfél évtized következetes energiapolitikájának eredménye: nemzeti tulajdon, tárolókapacitás, hosszú távú szerződések, atomenergia, energiaszuverenitás. Ezért van lehetőségünk most beavatkozni és segíteni. És ezért támadják ezt a rendszert évek óta.

3,3 millió vagy 300 ezer. Védelem vagy kivételezés.

Az ajánlatok világosak. Tessék választani” – zárul a bejegyzés.