A Tisza azonnal bevinné Magyarországot a háborúba

A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy belevigyék Magyarországot az orosz–ukrán háborúba – figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ha a Tisza Párt nyerne, ők azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy belevigyék az országot a háborúba. Fotó: AFP

Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére – hangsúlyozta a tárcavezető.

Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben

– szögezte le Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Ukrajna és a kijevi vezetés nem csupán érdekelt a Tisza Párt győzelmében, de ennek érdekében kész lehet beavatkozni is a magyar választásokba.

A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba

– fogalmazott ezzel kapcsolatban a külügyminiszter az Igazság órájában.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)