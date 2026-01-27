A Tisza azonnal bevinné Magyarországot a háborúba

A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy belevigyék Magyarországot az orosz–ukrán háborúba – figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére – hangsúlyozta a tárcavezető.
Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben
– szögezte le Szijjártó Péter.
Mint arról beszámoltunk, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Ukrajna és a kijevi vezetés nem csupán érdekelt a Tisza Párt győzelmében, de ennek érdekében kész lehet beavatkozni is a magyar választásokba.
A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba
– fogalmazott ezzel kapcsolatban a külügyminiszter az Igazság órájában.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!