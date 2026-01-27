szijjártó péterukrajnamagyarországtisza pártháború

A Tisza azonnal bevinné Magyarországot a háborúba

Magyarország a magyaroké, nem adjuk a szuverenitásunkat – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Ha a Tisza Párt nyerne, ők azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy belevigyék az országot a háborúba, de Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek – emelte ki Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 17:20
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy belevigyék Magyarországot az orosz–ukrán háborúba – figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére – hangsúlyozta a tárcavezető.

Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben

– szögezte le Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Ukrajna és a kijevi vezetés nem csupán érdekelt a Tisza Párt győzelmében, de ennek érdekében kész lehet beavatkozni is a magyar választásokba.

A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba

fogalmazott ezzel kapcsolatban a külügyminiszter az Igazság órájában.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

