Az európaiak nemet mondtak Ukrajna gyorsított EU-tagságára

Ukrajna csatlakozása csak a feltételek teljesítése után lehetséges

Az uniós polgárok többsége minden tagállamban elutasítja a brüsszeli kezdeményezést. A Századvég legfrissebb Európa-projekt-kutatása szerint a felnőtt lakosság mindössze 18 százaléka támogatná Ukrajna azonnali uniós felvételét, 43 százalék úgy véli, hogy a csatlakozásnak a megszokott, érdemalapú eljárás szerint kellene történnie, míg 32 százalék teljes mértékben ellenzi Ukrajna uniós tagságát – írja a Századvég.

Ukrajna azonnali uniós felvétele – felmérés. Forrás: Századvég

A brüsszeli elképzelést támogatók aránya még a kifejezetten Ukrajna-barát skandináv országokban is kisebbségben marad: Svédországban a lakosság 35, Finnországban 32 százaléka értene egyet Ukrajna feltételek nélküli uniós felvételével. A másik végponton Magyarország és Ausztria található, ahol a felnőtt lakosság 93, illetve 83 százaléka utasítja el az azonnali csatlakozást.