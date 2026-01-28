Ukrajna EU-csatlakozásaSzázadvéggyorsított eljárásEurópai Uniófelmérés

Az európaiak nemet mondtak Ukrajna gyorsított EU-tagságára

Brüsszel már 2027-ben, a csatlakozási feltételek teljes körű teljesítése előtt felvenné Ukrajnát az Európai Unióba. A Századvég friss felmérése szerint az uniós állampolgárok mintegy háromnegyede elutasítja ezt a tervet. A válaszadók többsége attól tart, hogy Ukrajna integrációja rontaná az uniós gazdák helyzetét, növelné a bűnözést, gyengítené az élelmiszerbiztonságot és csökkentené a fejlesztési forrásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 8:15
Egy személy az Európai Unió és Ukrajna zászlóit tartja (Fotó: AFP)
Miután Ursula von der Leyen több alkalommal is sürgette Ukrajna uniós integrációjának felgyorsítását, kiszivárgott, hogy az Európai Bizottság könnyített eljárásban már 2027 elején felvenné az országot az Európai Unióba. Az új elképzelés szakítana az évtizedek óta alkalmazott, érdemalapú bővítési gyakorlattal, és lehetővé tenné, hogy Ukrajna – korlátozott döntéshozatali jogkörrel – már a csatlakozási feltételek teljesítése előtt taggá váljon, megelőzve több, hosszabb ideje várakozó tagjelölt országot.

Az uniós állampolgárok mintegy háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását (Fotó: AFP)
Ukrajna csatlakozása csak a feltételek teljesítése után lehetséges

Az uniós polgárok többsége minden tagállamban elutasítja a brüsszeli kezdeményezést. A Századvég legfrissebb Európa-projekt-kutatása szerint a felnőtt lakosság mindössze 18 százaléka támogatná Ukrajna azonnali uniós felvételét, 43 százalék úgy véli, hogy a csatlakozásnak a megszokott, érdemalapú eljárás szerint kellene történnie, míg 32 százalék teljes mértékben ellenzi Ukrajna uniós tagságát – írja a Századvég.

Ukrajna azonnali uniós felvétele – felmérés. Forrás: Századvég

A brüsszeli elképzelést támogatók aránya még a kifejezetten Ukrajna-barát skandináv országokban is kisebbségben marad: Svédországban a lakosság 35, Finnországban 32 százaléka értene egyet Ukrajna feltételek nélküli uniós felvételével. A másik végponton Magyarország és Ausztria található, ahol a felnőtt lakosság 93, illetve 83 százaléka utasítja el az azonnali csatlakozást.

 

Az európaiak több okból is kifogásolják Ukrajna EU-csatlakozását

Ukrajna uniós integrációja – a fegyveres konfliktus esetleges eszkalációján túl – több kockázatot is felvet. Az országban működő multinacionális vállalatok nagy volumenben, alacsonyabb minőségi követelmények mellett állítanak elő élelmiszereket, ezért az uniós piacvédelmi szabályok feloldása élelmiszer-biztonsági aggályokat kelthet, és kedvezőtlen helyzetbe hozhatja az uniós gazdákat. A Századvég felmérése szerint mindkét tényező komoly aggodalmat vált ki az európai lakosság körében: az élelmiszer-biztonság romlásától a válaszadók 53, míg a gazdák helyzetének gyengülésétől 59 százalék tart.

Ukrajna EU-csatlakozása – felmérés. Forrás: Századvég

A történelmi tapasztalatok szerint a háborúk idején és közvetlenül utánuk az érintett országokból kiinduló tömeges elvándorlás növelheti a befogadó országok biztonsági kockázatait, amit az uniós polgárok 55 százaléka tart aggasztónak. Emellett Ukrajna csatlakozása a tagállamok számára elérhető központi uniós források szűkülésével is járhat, ettől a válaszadók 52 százaléka tart. Ukrajna uniós felvételéhez ezért nemcsak a csatlakozási feltételek teljesítése lenne szükséges, hanem az európai lakosság aggályaira is megnyugtató válaszokat kellene adni.

 

Borítókép: Ukrajna és az Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

